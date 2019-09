Pravda a mýty o „obávaných“ kaiserkách: Jsou čerstvé, přesolené a celozrnné?

Podle výzkumu, který dělala v roce 2014 Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze, je rozmražené pečivo kvalitnější než to čerstvé. „Během celého procesu stárnutí vykazovaly vzorky baget a kaiserek měkčí střídu než zbytek pečiva typu rohlíky a housky. Bagety a kaiserky měly nejlepší hodnocení i z hlediska vzhledu, vlastností kůrky, chuti a vůně,“ shrnula výsledky Marcela Sluková z Ústavu sacharidů a cereálií VŠCHT. Postup při výrobě mraženého pečiva je podobný jako u toho čerstvého. To se nejdřív upeče klasickým postupem, případně s přidáním přírodních konzervačních látek. Poté se výrobek nejdříve šokově zmrazí na teplotu okolo –31 °C, následně je zabalen a uložen do mrazáku. Trvanlivost mraženého výrobku se pohybuje od 180 dní až do jednoho roku a polotovar je možné si koupit i domů a až tam ho rozpéct.

