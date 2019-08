Kaiserky jsou poměrně široký pojem, můžou být světlé, tmavé, pohankové, apod. Řeč bude o kaiserkách cereálních, které si lidé vybaví nejčastěji. Co obsahují (minimálně z hlediska mouky) a jak jsou tedy potenciálně zdravé, lze relativně jednoduše odhadnout z jejich názvu. Kategorie pečiva totiž upravuje vyhláška ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb.

Podle ní se pečivo dělí na pšeničné, pšeničnožitné, žitnopšeničné, žitné, vícezrnné a celozrnné. To označuje, jaký podíl mouky ze žita nebo pšenice produkt obsahuje, a zda je tato mouka z celých zrn nebo ne. Obecně platí, že nejlepší kombinace je žito v celozrnné podobě.

V supermarketech byste se měli u každého pečiva dočíst, do jaké kategorie spadá. Kaiserky jsou obvykle buď pšeničné nebo vícezrnné (tz. obsahují minimálně pět procent mlýnských výrobků z jiných obilovin než pšenice a žita). Samozřejmě vyloučené nejsou ani kaiserky celozrnné a v obchodech je můžete najít, ale jde spíše o vzácnost.

Tyhle časované bomby jíme každý den: Víte, které potraviny mohou vést k rakovině a cukrovce?

Je to z toho důvodů, že u kaiserek je typická nadýchaná struktura a té u celozrnné mouky nedocílíme. Navíc se tolik nepoužívá k výrobě zmrazených polotvarů a z těch většina kaiserek v Česku pochází, jak sdělil Blesk Zprávám výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR Jaromír Dřízal.

„Zmrazené pekařské polotovary u nás vyrábí specializované firmy, např. La Lorraine, Profrost, Rina Europe, Bidfood či jsou dovážené ze zahraničí,“ vyjmenoval Dřízal. A potvrdil, že kaseirky jsou v českých supermarketech hojně prodávané pečivo.

Zlá, nebo hodná „éčka“?

Pečivo ze zmrazených polotovarů je někdy označováno za méně zdravé a s větším obsahem chemie. Ale to nelze říci definitivně, protože každý výrobce se rozhoduje sám, jaké pomocné látky přidá – může jich být hodně a klidně žádné, je to na něm. Realitu prozradí až seznam složení.

„Jednotná norma a receptura pro výrobu kaiserek neexistuje a kvalita výrobků na trhu je různorodá,“ popsal situaci pro Blesk Zprávy jeden z výrobců mražených polotovarů, společnost Profrost ze skupiny Agrofert. Kaiserky se podle něj do Česka dováží i ze zemí jako je Německo, Polsko nebo Bulharsku.

Superpotraviny, nebo superpodvod? Odborníci varují lidi před „biošílenstvím“

Co se týče chemie, Profrost přiznává, že i jeho produkty ji obsahují. Nemusí to ovšem nutně znamenat nic zlého. „Upozorňujeme, že tzv. „éčka“ nejsou mnohdy nic jiného než třeba vitamíny. Cereální kaiserka Profrost jich obsahuje pět, přičemž jedno z nich je obyčejný vitamin C (kyselina askorbová), dále pak třeba gumu guar, což je vláknina, která i snižuje cholesterol v krvi (označení E412),“ popisuje firma.

Pečivo se zmraženého polotovaru navíc může mít jisté výhody. Jak ukázal pět let starý test Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, tyto výrobky měly delší trvanlivost. Rozmražené bagety a kaseirky byly dokonce zhodnoceny jako vítězové – nejdéle vydržely čerstvé.

Přejídat se bílým pečivem není zdravé

V souhrnu se proto nelze vyslovit proti konzumaci kaiserek. Stejně jako všechno ostatní pečivo na českém trhu obsahuje jen látky, které jsou schválené českými úřady. Firmy v tomto ohledu pravidelně kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jakou mouku jednotlivé housky obsahují, je možné v obchodech zjistit. Stejně tak jestli pochází ze zmraženého polotovaru.

Socialistická „sámoška“: Prodavačka Sylva zmínila hrůzu z mléka. Co bylo k mání?

Kolik pečiva konzumovat, se pak odvíjí od individuálních potřeb. Jako u všech potravin je třeba sledovat míru. Že není zdravé přejídat se bílým pečivem, není žádná nová informace.

Císařská houska

Historie pekárenského produktu označovaného jako kaiserka sahá do Rakouska-Uherska v polovině 18. století. Housky kulatého tvaru nesou název po tehdejším císaři Františku Josefu I., přičemž slovo kaiser v němčině znamená císař. Původní název kaisersemmel tedy znamená „císařské housky“.

Ze začátku se objevovaly zejména na talířích šlechty, což dokazuje obraz malíře Martina van Meytense z roku 1760. Na něm je vyobrazená hostina císařovny Marie Terezie, na které nechybí kaiserky. V dnešní době tyto housky najdeme zejména ve střední Evropě, vedle Česka typicky v Rakousku a Polsku. Oblíbené ale zůstávají také v Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku nebo Srbsku.