Meteorolog o řádění blesků: Zhasínaly celé ulice. Výbojů bylo 80 tisíc

Noc na pondělí byla v Česku bohatá na blesky, nad naším územím jich meteorologové napočítali zhruba 15 tisíc. Řadu z nich se podařilo vyfotografovat. Jak se blesky počítají? A jaké nebezpečí hrozí jejich lovcům? Nejen to pro Blesk Zprávy uvedl meteorolog a lovec bouřek David Rýva. „Viděl jsem, jak blesk pronikl do auta tím, že prorazil čelní sklo,“ zavzpomínal.

Noční bouřkový systém vyslal k zemi až 40 tisíc blesků, většina jich udeřila v Německu. „Blesků tam nebylo úplně málo. Od jižního Německa po severovýchod Čech to dalo nějakých 80 tisíc výbojů. Upozorňuji, ne blesků. Každý ten blesk se totiž skládá z několika výbojů. To je takové to zablikání. Máme vyzkoušeno, že blesků je tak polovina, takže můžeme říct, že jich bylo asi 40 tisíc,“ uvedl Rýva pro Blesk Zprávy.

Intenzivní bouřka vznikla v neděli večer na jihozápadě Německa a před půlnocí udeřila na západě Čech. Odtud pak postupovala přes Prahu až do Orlických hor. „Bylo zajímavé pozorovat u nás v Kolíně, jak to někam prásklo a vypadla celá ulice, pak to prásklo jinde a vypadla další. Rozhodně slabá bouřka to nebyla. Sice nic extrémního, ale bylo tam poměrně velké množství blesků,“ zmínil. V pondělí odpoledne a večer se navíc očekává další vlna bouřek na východě Česka.

Dá se vůbec takové množství spočítat? Jednoduchý přístroj si doma může postavit každý radioamatér. „Měří se to přístrojem na detekci blesků. V podstatě jsou to radiové snímače. Protože blesk je v podstatě elektromagnetický výboj, tak vyzáří elektromagnetické vlnění. Detekci blesků jsem dělal už jako malý. Děda byl elektrotechnik. Tak jsme postavili ještě po staru krystalku s germaniovou diodou a poslouchali jsme v rádiu zachrastění, když se někde zablesklo,“ vysvětlil Rýva.

Meteorolog upřesnil, že profesionální meteorologické přijímače jsou vzdálené asi tři sta kilometrů od sebe a díky signálu řízeného na miliardtinu sekundy dokáží říct, i kde uhodilo.

Lovec bouřek: Únikovou cestu jsme úplně nevychytali

David Rýva patří i mezi lovce bouřek. Vydává se tam, kde by jiní radši nebyli. „Jak to bývá u adrenalinových sportů běžný, tak 95 procent je naprostá nuda, To jsou přípravy, studium, technika. Ale taky se nám stalo, že jsme úplně nevychytali únikovou cestu, takže nám přímo před auto napadaly stromy. Co se týká těch blesků, tak v tom autě je člověk relativně v bezpečí. Ale už jsem taky viděl, kdy ten blesk pronikl do auta tím, že prorazil čelní sklo,“ uvedl Rýva.