Bakterie v prodávaných zmrzlinách: Nešvar se množí, inspektoři odhalili víc pochybení

ást kopečkových i točených zmrzlin je kontaminována bakteriemi, a to 37 procent vzorků, které zkoumala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Je to více než v předchozích třech letech. Stejně tak obsahuje bakterie led, který přidávají prodejci do nápojů. Problematických vzorků ledu bylo dokonce 40 procent, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Inspekce našla ve vzorcích různé druhy bakterií a soudí, že prodejci podceňují hygienické požadavky.