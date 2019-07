Plísně i salmonela: Kontrolou neprošla polovina zmrzlin. Může jít o život, varují inspektoři

Léto bez zmrzliny si asi nikdo nedokáže představit. Ne každá je ale poctivá a správně skladovaná. Hygienici a potravinářská inspekce narazili na špatně uložené zákusky, zmrzlinu, která obsahuje alergeny i bakterie. Z nesprávně skladovaných a zpracovaných sladkých dobrot může zákazník dostat nepříjemné zažívací problémy i salmonelózu. Blesk Zprávy zjišťovaly, na co si dát pozor.

Středočeští hygienici vyrazili na točenou zmrzlinu. Při dílčí kontrole si ji nechali naservírovat ve 43 provozovnách. Místo mlsání ale odebrali zkušební vzorky. A dobře udělali, protože polovina z nich byla nevyhovující.

„Dvaadvacet vzorků z celkového počtu bylo nevyhovujících. Obsahovaly enterobakterie, což ukazuje na nedostatečně prováděnou sanitaci zmrzlinového stroje. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem devět sankcí v celkové výši 17 500 Kč a deseti provozovnám byla zakázána výroba a prodej zmrzliny,“ uvedla tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Ohrožení jsou hlavně alergici

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uvedla, že cukrárny a kavárny nepatří k nejproblematičtějším provozovnám, nicméně řada nešvarů se v nich opakuje a u alergiků může jít i o život. „Inspektoři často ve zmrzlině nebo krémech najdou stopy alergenů: arašídy, sóju či mléčnou bílkovinu, které mohou způsobit závažné zdravotní komplikace osobám s alergií nebo intolerancí na danou alergenní látku,“ vyjmenoval tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Výrobci a prodejci zmrzlin podle ní nejčastěji nedodržují vhodnou hygienu, což má za následek nepříjemné zažívací potíže a v hrubém zanedbání hygieny klidně i salmonelózu. „Některé zákusky obsahují syrová vejce. U točené zmrzliny to bývá nedostatečná údržba zmrzlinového stroje, ve kterém se pak množí bakterie a to samé platí u kopečkových zmrzlin v případě kleštiček na zmrzlinu, u zákusků je to nejčastěji nedodržení chladového řetězce, tedy ponechání potravin dlouhou dobu mimo chladničku,“ vyjmenovala Šalamunová.

Našla se i plíseň a hniloba

K nejzávažnějším typům zjištění patří bakteriální kontaminace, kterou inspektoři zjišťují mimo jiné ve zmrzlinách, smetaně a smetanových krémech a při stěrech na površích pracovních desek. „V neposlední řadě jde o výskyt plísní a případně hniloby na potravině nebo surovině k výrobě potravin a pokrmů,“ doplnil Kopřiva.

V letních měsících tedy není bezpečné konzumovat v cukrárnách potraviny, které se mimo lednici rychle kazí. „Platí to zejména pro vaječné výrobky, například majonézy, nebo různé krémy, saláty, chlebíčky, ale také šunky, sýry a mléčné výrobky obecně. Doporučujeme tedy jet hned po nákupu potravin domů a potraviny uložit neprodleně do chladničky a saláty z majonézy si připravovat raději doma,“ upozorňuje Šalamunová.

Inspektoři se také v cukrárnách a kavárnách často setkávají s falšováním potravin. „K nejčastějším případům patří zjištění nižší než deklarované množství hodnotné složky, například ovoce, čokoláda, káva, smetana a další,“ dodal Pavel Kopřiva.