Mrtvé myši, výkaly a špína. Těmto restauracím se vyhněte obloukem

Přepálený olej, mrtvoly myší i plíseň. Na to všechno narazili hygienici a potravinářská inspekce v českých restauracích a bistrech. Několik z nich museli rovnou zavřít. Blesk Zprávy zjišťovaly, v čem provozovatelé nejvíce chybují, na co nejhoršího narazili, a poradí, na co si dát v letních měsících pozor, když se budete stravovat v rychlých občerstveních.