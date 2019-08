„Tetování je jako úraz,“ varuje odborník. Amatéři vám rozbijí kůži

S novým tetováním rovnou na pláž, blýsknout se před přáteli, dát si drink... tak na to radši zapomeňte, radí tatér. Uvažujete o nějakém obrázku na tělo? Poradíme, jak poznat ten správný salon. „Jde reálně o zásah do organismu v podstatě srovnatelný s úrazem,“ varuje odborník. A taky nám řekl, jaký obrázek by nikdy nevytetoval.

Za tetováním se dneska už ohlížíme jen se zájmem, ne s opovržením. A nejednoho netetovaného možná napadlo ... co kdybych si teď v létě taky udělal radost, aspoň něčím maličkým. Tak pozor, do konce prázdnin už se s novým obrázkem u vody už asi nepochlubíte. „Opalovat se člověk nesmí po tetování 14 až 30 dní, což je doba hojení. minimálně 14 dní to musíte poctivě mazat. řekl“ Blesk Zprávám Filip Fabian, který se tetováním živí už deset let.

Stejně tak by měl být člověk opatrný s alkoholem. Ten totiž zpomaluje hojení. A koupání se taky nedoporučuje, protože tady zase hrozí nebezpečí infekce. „Někdy mě překvapuje, jak jsou lidi laxní. Pak se jim to zanítí a mají strupy. Vůbec si neuvědomují, že jde reálně o zásah do organismu v podstatě srovnatelný s úrazem,“ varuje tatér. A zároveň upozorňuje, že ani po zahojení není úplně vyhráno. Na sluníčku totiž po letech můžou barvy vyblednout. A zase tady platí zásada - mazat. Tentokrát, ale krémem s UV faktorem.

Jak vybrat „svého“ tatéra

Úplně nejzákladnější je podívat se salonu kolem sebe - prakticky všechno totiž musí sterilní jako u doktora. Používají se pouze jednorázové jehly, rukavice, neustálá desinfekce nástrojů i kůže. Do studia také nepatří zvířata, jídlo ani pití.

A jaká je nejčastější a také největší chyba? „Někteří tatéři nemají zvládnutou techniku. Kůži rozbijí tak, že není schopna se sama zregenerovat. Barva pak vypadne spolu se strupem,“ říká Fabian, podle kterého pak se jizva těžce opravuje a někdy se to nepodaří vůbec. Proto pro vás připravil pět zásad, kterými by se zájemce o tetování měl řídit

doporučení - prostě si musíte zjistit, jak klienti tatéra hodnotí. podívat se na vyhojené práce tatéra. Pozor, musí být opravdu vyhojené, protože čerstvé obvykle vypadají lépe. nehledět na aktuální trendy na sociálních sítích, může se vám stát, že bude nosit obrázek, který se vám nakonec nebude líbit. nesnažte se ušetřit, , na tetování se ušetřit nedá pokud chcete něco většího, sejděte se s tátérem dopředu. Intuice vám může napovědět, jestli je pro vá ten pravý. Filip Fabian, tetování | Filip Fabian

„Tohle tetovat nebudu!“

Rozdíl je, jestli si vyberete tetování „mašinkou“, nebo to tradiční jen jehlou a rukou, kterému se říká „hand-poke“. Podle Fabiana je ten druhý případ víc rituálnější, na druhé straně mašinka je zase rychlejší.

Marně jsme zjišťovali, jak je to s trendy. A dozvěděli jsme, že řídit se nějakou módou nemá smysl. Móda se totiž mění, zatímco tetování zůstává - v tom nejlepším případě do konce života. Přesto to řada zákazníků nechápe. Dnes je ve světě odstraňování tetování už větší byznys, než jeho tvorba. A rozhodně to není levná záležitost. U nás cena pohybuje v řádu stokorun - a to za jeden centimetr čtvereční. U větších „kérek“ se tak cena jejich odstranění může vyšplhat k desítkám tisíc.

Je něco, co by tatér nevytetoval? „Nekopíruji díla jiných tatérů, která už někdo nosí. Motiv navrhnu sám podle doporučení, podle myšlenky, nebo podle obrázku, který mi klient přinese,“ říká Fabian a dodává, že výtvarné dílo by mělo vystihovat toho, kdo je nosí. A jelikož jsme každý jiny, neměla by být stejná ani tetování.