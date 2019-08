Vitásková odešla bez 35 milionů. A čekají ji další soudy

Soud zamítl žalobu bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, která se domáhá 35 milionů korun od státu za své trestní stíhání v kauze solárních podvodů. Důvodem je to, že stíhání ženy ještě neskončilo. Soud se tak věcně nezabýval tím, zda Vitáskové fakticky vznikla nemajetková újma a v jaké výši. Rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat.

Vitásková zažalovala ministerstvo spravedlnosti v době, kdy měla v ruce pravomocný rozsudek, který ji zprostil viny. Nejvyšší soud však následně tento verdikt zrušil a trestní věc vrátil k dalšímu projednání.

Česká rodina čekala tři dny na pomoc u polské silnice: Po dovolené se jim rozbilo auto

„Za dané situace neexistuje odpovědnostní titul (státu),“ konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřej Růžička. Upozornil, že soud musí rozhodovat podle skutkového stavu věci ke dni vyhlášení svého rozhodnutí, nikoliv ke dni podání žaloby. Dal tak za pravdu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který argumentoval tím, že žaloba je předčasná.

Právní zástupce Vitáskové Pavel Kohút nechtěl na dotazy novinářů specifikovat, jak jeho klientka dospěla k požadované částce 35 milionů. Soudy obvykle za nezákonná stíhání přiznávají odškodné maximálně v řádu statisíců korun.

Babiš bere rodinu na Krétu. S Vivien oslavili 19. narozeniny, s Monikou výročí svatby

Trestní kauza Vitáskové se týká solárních elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Majitelé, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi, byli odsouzeni za to, že dostali od ERÚ licence na základě nepravdivých revizních zpráv a získali podvodně právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu. Vitáskovou původně brněnský krajský soud poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací senát ji však poté pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit.