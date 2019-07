Otřesem mozku a krví v obličeji. Tak skončila nesnášenlivost mezi dvěma nesmiřitelnými rivaly. Miroslav K. (43) v třineckém baru udeřil svého soka sklenicí od whisky do hlavy. Ostravský krajský soud ho viní z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Útočník byl u soudu jako pěna, do vězení se mu nechce, prý kvůli nemocné ženě.

Kdysi parťáci na tréninku bojových sportů MMA, pak i v práci, když spolu dělali vyhazovače. Názory na život se ale u těchto ostrých hochů začaly výrazně rozcházet a přerostly ve spory. Ty vyústily až v krvavý konflikt v jednom z třineckých barů.

Sklenicí nad oko

Před půl rokem se náhodou potkali v hospodě. Aniž by předtím spolu promluvili jediné slovo, přešel opilý Miroslav K. do útoku. „Otočil si mě k sobě za rameno a pak už jsem cítil jen ránu. Probral jsem se až v sanitce,“ vypověděl napadený Karel B.

délka: 00:28 Video Mluvčí ostravského Krajského soudu Klára Krystynová hovoří k případu obžalovaného. Michal Charbulák

Svědci líčili, že Miroslav prostě sebral z baru sklenici od whisky a beze slova s ní svému rivalovi třískl do obličeje. Karel se sesunul k zemi v bezvědomí. Všude byly střepy a krev.

Vyvázl ještě dobře

Napadený z útoku vyvázl ještě poměrně dobře. Lékařská zpráva hovořila o otřesu mozku a tržných ranách v obličeji. „Jen shodou náhod nedošlo k vážným poraněním oka, v takových případech už několik případů skončilo i doživotními následky,“ upozornil státní zástupce David Bartoš.

Agresor jen klopil hlavu a u soudu mluvil velmi tiše. „Byl to zkrat. Měl jsem něco vypito, šel jsem z oslavy. Když jsem na kamerách viděl svůj útok, došlo mi, co jsem mohl způsobit. A jsem rád, že jsem nezpůsobil,“ šeptal do mikrofonu. Dodal, že od té doby se údajně alkoholu nedotkl.

Poškozený už nic neřeší

„Já to nechci rozmazávat. Finančně jsme se srovnali. Nic dalšího nechci,“ odvětil poškozený Karel soudu na dotaz, zda žádá o uhrazení škody za nemajetkovou újmu.

„Máte obrovské štěstí na poškozeného. Každý druhý by doma ležel 14 dní, nosil krční límec a chtěl po vás obří peníze za psychickou a fyzickou újmu,“ řekl soudce Ondřej Běčák obžalovanému.

Ohrozil rodinu

U soudu se Miroslav K. snažil vystupovat s pokorou ve snaze vyhnout se vězení. „Nemůžu jít sedět. Má žena těžce onemocněla, je po operaci mozku. Nevím, co budu dělat. Svým činem jsem ohrozil svou rodinu. Lituji toho,“ řekl otec tří dětí. Na dotaz soudu, zda o jeho skutku žena ví, souhlasně kývl.

Nebylo to poprvé

Miroslav nebyl souzen za násilný čin poprvé, již dříve dostal osm měsíců za napadení muže před podnikem, kde dělal vyhazovače.

Vězení se tak vyhne těžko. „Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví je ohrožen sazbou 5 až 12 let,“ sdělila mluvčí Krajského soudu Klára Krystynová. Soud bude pokračovat v září výslechem soudních znalců.