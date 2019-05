Machr přes počítačové systémy se měl předloni 22. září pustit do manželky v obývacím pokoji na sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Kvůli její údajné čtyři roky trvající nevěře. Dle žaloby se jí snažil vyrvat z rukou notebook, aby zjistil, zda ho podvádí.

Počítač mu dát odmítla, a tak to začalo. Marek do ní strčil tak silně, až se skácela na sedačku. „Nejméně dvěma údery pěstí pravé i levé ruky ji udeřil do levé i pravé lícní kosti obličeje. Udeřil ji i pěstí do nosu,“ uvedla žalobkyně Andrea Roztomilá.

Žena měla rozbitou tvář i nos a záchranka ji odvezla na akutní operaci zlomené dolní čelisti. Zotavovala se celý měsíc. Marek ale odmítá, že by ženu napadl. Policii přiznal jen to, že partnerku instinktivně plesk přes nos, nic víc. Prý ho naopak napadla ona.

Aby ženě uškodil ještě víc, zašel tři dny po útoku do školy, kde učí. Ředitelce a zástupkyni tvrdil, že žena kvůli promiskuitě chodí po testech na HIV a že teď nákaza hrozí žákům. I toto ale obžalovaný označuje za lživé a cítí se zcela nevinný.

Zhrzenému manželovi hrozí za ublížení na zdraví až tři roky a za pomluvu rok.

