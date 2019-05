Opilý muž v Pardubicích ubodal vlastního otce: Chtěl bych vrátit čas, řekl před soudem

Konflikt se stal v otcově bytě v Gorkého ulici v Pardubicích. Oba muži vypili dost alkoholu, podle toxikologické zprávy jej měl syn v krvi v době útoku v přepočtu kolem dvou promile a otec kolem 2,5 promile.

Obžalovaný uvedl, že otec jej napadl a tloukl jej pěstmi silně do hlavy a do žeber, čemuž se marně bránil. Poté, co se při rvačce dostali do kuchyně, vzal syn z digestoře magnetem připevněný nůž a v obraně otce pořezal a bodl. Některé rány si podle něj mohl způsobit sám, když se na něj mačkal. Starší muž upadl na zem, syn nůž odhodil a běžel po sousedech shánět pomoc.

Z výpovědí dalších svědků a členů rodiny se skládá obraz otce, který často pil, byl agresivní na manželku i nevlastní dceru, které bil, a vyvolával konflikty. Žena se s ním rozvedla, se synem se stýkal až po v jeho dospělosti. Jejich vztah také nebyl ideální, k hádkám a napadání došlo již v minulosti. Sousedé v domě sice věděli, že otec má blízko k alkoholu, ale považovali jej za víceméně bezproblémového člověka.

Jiří D. se už na základní škole léčil s depresemi a úzkostmi, později získal kvůli psychickým obtížím plný invalidní důchod. Svůj vztah s otcem sice neměl za ideální, navštěvoval jej jen občas, ale zabít jej prý nechtěl. "Táta umřel a mně hrozí kriminál," řekl před soudem s tím, že by chtěl vrátit čas.