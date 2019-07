S kulomety proti skautům: „Klid, soudruzi, neprasečte,“ věta, která zastavila krveprolití

Nad Jizerskými horami se začalo rozednívat a na úbočí Vlašského hřebene začaly z mlhy vystupovat skautské stany. V tom okamžiku se ozvala palba ze samopalů a kulometů. Tři stovky příslušníků podle plánu zaútočily v okamžiku, kdy je lidský spánek nejhlubší. Začala poslední fáze „Akce Jizerka“ .

Skauti byli údajně vyzbrojeni pěti pistolemi. Ale potvrzena je jenom jedna, kterou měl u sebe skautský vedoucí Jiří Hába (†35), ten jako jediný stačil několikrát vypálit, pak padl smrtelně raněn. Ostatní skauti za chvíli leželi bezbranní před příslušníky SNB, ale střelba pokračovala.

„Jak jsme tam prostě leželi, tak přiběhl jeden nebo dva policajti a vystříleli celý zásobník. Vedle mne zastřelili toho Tomáše Hübnera z Brodu, mladého kluka. Mne postřelili do noh, Pepíka Veselého, Jindru Kokošku postřelili. Takže tam vypálil do těch těl zhruba sedm ran. Když měnil zásobník, že bude pokračovat, tak někdo ho tam okřikl, nevím, kdo to byl. Říká: ‚Soudruhu nebo soudruzi, neprasečte, potřebujeme nějaký živý taky‘,“ popsal dramatické okamžiky pro Paměť národa Radomil Raja, kterému tehdy bylo 17 let.

Oběti provokace

Sedm skautů se po komunistickém převratu v únoru 1948 rozhodlo, že opustí vlast. Důvody byly prosté – nechtěli žít v nesvobodě a komunistický režim měl na skautské hnutí obzvlášť spadeno. Chtěli se dostat na Šumavu a odtud pak překročit hranice do Západního Německa. Mnohým před nimi se to podařilo.

Pomoci jim měl Jiří Hilger, který o sobě prohlašoval, že pracuje pro západní rozvědku. Ve skutečnosti to byl spíš hochštapler, kterým tehdejší doba přála a které ráda verbovala Státní bezpečnost. „Do těch skupin se infiltrovali příslušníci StB. Řada těch skupin byla uměle vytvořena nebo řízena. Členové o tom nevěděli, a když pak bezpečnost zasáhla, končili na popravišti,“ popisuje tehdejší metody historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. StB tedy předem věděla, kde se skauti budou nacházet, a mohla se důkladně připravit.

Nebyl to jediný případ, kdy se komunistickým agentům podařilo infiltrovat do ilegálních organizací. Jednou z nejznámějších a největších byla „Akce Kámen". Převaděči, kteří ve skutečnosti spolupracovali se Státní bezpečností, vodili prchající československé občany na falešné úřadovny americké rozvědky. Po výslechu, který vedli příslušníci StB, následoval soud a tvrdý trest.

Nenávist až za hrob

Proces se skauty se konal v říjnu 1949. Vynesené rozsudky se pohybovaly od dvaceti let do dva a půl roku. „Před 70 lety zinscenovala StB s SNB ‚Akci Jizerka‘, při které rozstřílely tábořiště skautů v Jizerských horách. Zavražděné pak pohřbily v utajovaných hrobech a zatčení dostali mnohaleté tresty. Na komunistická zvěrstva z naší minulosti nesmíme zapomínat,“ okomentoval sedmdesát let staré události senátor Jiří Drahoš (nestr.). A je pravdou, že nenávist komunistů šla až za hrob. Nikdy nedovolili pozůstalým dvou skautů, aby se mohli podívat na jejich hroby.

„Zakopali je tedy na hejnickém hřbitově jako psy, hrobník musel podepsat mlčenlivost, že nikomu nic nesdělí. Byl slušný, takže nám to řekl. Nechalo se po roce 1990 zjistit, kde leží, provedla se exhumace, aspoň jejich ostatky se dostaly do hrobů jejich rodičů. Co je na věci největší tragédie vedle těch lidských životů? Poněvadž nebyli odsouzení, nemohli být ani rehabilitováni, ani jejich rodinám se nikdo po devadesátém roce neomluvil,“ řekl pamětník událostí Raja.