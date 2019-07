Tajemství mrtvých tankistů: Země vydala svědectví o jejich posledním boji

K německým zákopům chybělo posádce sovětského tanku KV-1 sto metrů, pak se ozval výbuch. Tank zmizel z dějin na 76 let a právě v těchto dnech ho i s posádkou vyzvedávají ze země členové ruské organizace My - Mius Front. A podle dalších nálezů se už pokusili zrekonstruovat, co se na bojišti v Rostovské oblasti stalo ráno 18. srpna 1943. Pro Blesk Zprávy tyto okamžiky popsal velitel archeologického oddílu Andrej Kudrjakov. A objev okomentovali i čeští badatelé. „V Česku je takový nález velmi nepravděpodobný. Jestli nějaká šance je, tak na jižní Moravě,“ řekl nám historik Vojenského historického ústavu (VHÚ) Prokop Tomek.