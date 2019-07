V další porodnici lze sledovat nedonošená miminka kamerou. Radka to štěstí neměla

Mamince Radce Š. ze středních Čech se v Praze U Apolináře narodila akutní sekcí dcerka Nina s mírami 605 gramů a 30 centimetrů. Důvodem předčasného porodu byla špatná funkce placenty. První den a půl žena strávila na JIP a jak miminko vypadá, věděla pouze díky fotkám od partnera, které jí vyfotil a poslal poté, co lékaři dcerku stabilizovali.

„Sotva jsem si trochu zvykla na pohled na toho drobečka, sotva opadl strach se jí dotknout, nastal čtvrtý den ráno a já byla z nemocnice propuštěna domů. Následovalo šest týdnů, kdy jsem za dcerkou do nemocnice musela dojíždět. Jezdila jsem za ní každý druhý den, vozila své odsáté mléko a klokánkovala (simulace bezpečného prostředí pro předčasně narozené děti, pozn. red.). Ob den jeden a půl hodiny cesta tam a zpět,“ popsala žena.

Liché dny trávila víceméně celé doma s elektronickou odsávačkou mléka a velmi se jí stýskalo a i několikrát denně do nemocnice telefonovala a informovala se o stavu své maličké. „Kdyby tenkrát měla nemocnice v inkubátorech kamery, bylo by pro mě vše mnohem snazší. Pohled na naše miminko by mi velmi pomohl nejen po psychické stránce, ale také při odsávání mléka, se kterým jsem velmi „bojovala“,“ svěřil se Radka.

Jak funguje novorozenecká televize

S nápadem instalovat kamery nad inkubátory jako první v Česku přišel v roce 2015 primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Kantor.

Po dobrých zkušenostech jej následovali primáři Fakultní nemocnice v Ústí nad Labem nebo Motol. S pomocí kamer výrobce Axis Communications a české firmy NetRex vytvořili jednoduchý a cenově dostupný systém „novorozenecké televize“. Nad každým inkubátorem je umístěna flexibilní „ručka“ s miniaturní IP kamerou, která vysílá do zabezpečeného kanálu na internetu. S pomocí hesla se mohou rodiče novorozeněte připojit na svém tabletu nebo mobilním telefonu a sledovat, nejlépe ve stanovených vysílacích časech, jak se miminku daří.

Projekt instalace kamer v inkubátorech neonatologického oddělení pražské Porodnice U Apolináře inicioval ve spolupráci s místními lékaři spolek Aponedo z. s. (Apolinářská nedonošeňata).

Peníze se vybraly na charitativních akcích

„Kamery ocení zejména ty rodičky, které dojíždějí z větší dálky, případně se starají o malého sourozence a nemohou za miminkem na neonatologii dojíždět každý den. Kromě blahodárného vlivu na psychiku maminky, pomůže vizuální kontakt nastartování laktace. Právě mateřské mléko a pozitivní energie je hlavním vkladem, který maminka může malému bojovníkovi předat do jeho nelehkého startu,“ vysvětlila Lucie Svobodová, předsedkyně spolku.

Peníze na projekt už má spolek připravené. „Na charitativních akcích bruslení, dětského dne a dětského bazárku jsme do léta nasbírali necelých 90 tisíc korun, kamerovou jednotku jsme dostali přímo od výrobce. V současné době probíhají s vedením nemocnice poslední jednání o potřebných povoleních. Jakmile vyřešíme nezbytné právě technické detaily, okamžitě započne instalace,“ dodává Svobodová.

„Dosavadní ohlasy rodičů i lékařů byly jednoznačně pozitivní, a pokud se uskuteční i tato instalace, pracoviště U Apolináře bude už čtvrtým v republice, které může poskytnout tuto službu,“ komentuje David Capoušek, ředitel společnosti, která systém navrhla a instaluje.