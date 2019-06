Průlom v umělém oplodnění se v Česku zadrhl. Ženy nad 40 mají s pojišťovnou smůlu

Naděje, že by pojišťovny hradily umělé oplodnění i ženám nad 40 let, se rozplývají, přestože o to dlouhodobě usilovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Proti byly jak odborníci, tak resort zdravotnictví. Jako důvody uvádějí snižující se šance na otěhotnění umělým oplodněním ve vyšším věku i zdravotní rizika a vrozené vady. To ale neznamená, že by tyto ženy nemohly vyzkoušet asistovanou reprodukci, jen si ji musí uhradit samy. Blesk Zprávy zjišťovaly, kolik zaplatí, kolik přišpívá mladším ženám pojišťovna a jestli získají ještě jeden rok k dobru.

Snahy zvýšit hranici úhrady asistované reprodukce ze zdravotního pojištění až na 43 let věku ženy jsou v Česku už od konce roku 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo pro, proti se postavilo ministerstvo zdravotnictví a odborníci z oboru.

„Naděje na léčbu neplodnosti se po čtyřicátém roce prudce snižuje. Je důležité zaměřit se na léčbu, která má reálnou naději. Navíc si odborná veřejnost myslí, že by úprava zákona mohla ještě zhoršit nepříznivý trend odkládání těhotenství do stále vyššího věku,“ řekl Tonko Mardešić, vedoucí lékař z kliniky reprodukční medicíny Pronatal. Expert dodal, že ve věku nad 40 let se také zvyšuje riziko vrozených vad, z nichž část lze včas diagnostikovat.

Poslední souhrnná statistická data jsou k dispozici za rok 2016. Tehdy se narodilo 112 663 dětí a z umělého oplodnění jich přišlo na svět 4504, což jsou čtyři procenta.

Na poslední pokus o umělé oplodnění si vzali půjčku. Dnes mají doma zázračná trojčata

Odborníci ze společností genetiky, gynekologie a porodnictví, asistované reprodukce a pojišťoven se domluvili na kompromisu v připravované novele zákona, který se nyní projednává v připomínkovém řízení. Pokud dostane zelenou, ženy by získaly na snažení se o potomka ještě jeden rok. Pojišťovny by totiž hradily čtyři pokusy ženám do jejich 40. narozenin.

Pojišťovna nehradí všechny výdaje

„V současné době je možné umělé oplodnění IVF hrazené z veřejného zdravotního pojištění provést ženě ve věku 38 let + 364 dní,“ upřesnila Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Oplodnění ve zkumavce (odborně in vitro fertilizace, IVF) je proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo.

Všeobecná zdravotní pojišťovna proplácí základní provedení asistované reprodukce za 32 542 korun, které může čerpat jedna žena třikrát za život v případě dvou embryí. Nebo dokonce čtyřikrát, pokud půjde o přenos jen jednoho embrya u prvních dvou pokusů. „Na léky už mají pacientky spoluúčast. Každá potřebuje jiné množství a jiné léky. Pro pojišťovnu se náklady mohou vyšplhat až na 50 tisíc korun,“ vyčíslil Tonko Mardešić. Podle ministerstva se náklady mohou vyšplhat až na 60 až 80 tisíc korun.

Čtyři cyklu pouze s jedním zárodkem

V roce 2011 se na nátlak odborné společnosti změnil zákon a pojišťovny začaly proplácet čtyři cykly umělého oplodnění IVF místo původních tří, ale za podmínky, že v prvních dvou léčebných cyklech bude do dělohy přenesen pouze jeden zárodek.

Česká republika má jednu z nejnižších úmrtností novorozenců i matek na světě. Reprodukčním klinikám se daří pomoci i onkologickým pacientkám, kterým jsou před léčbou vajíčka odebrána a zamražena. „Neexistuje pár, kterému bychom nenabídli řešení. Jen záleží na tom, jestli ho ti dva budou akceptovat,“ řekl Mardešić.

Od roku 2010 se příliš nemění počet Češek, které podstoupí umělá oplodnění. Za každodenním nárůstem stojí cizinky. Za posledních osm let je jejich zájem větší zhruba o 10 procent.

V Česku je 45 center asistované reprodukce (některé zdroje uvádějí 46, pozn. aut.). „V loňském roce proběhlo 39 tisíc pokusů o otěhotnění umělým oplodněním,“ uvedl pro ČTK David Rumpík, předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Významným pokrokem bylo snížení podílu vícečetných těhotenství po oplodnění ve zkumavce. Odborníkům se podařilo snížit procento vícečetných porodů z 2,13 % (2010) na 1,41 % (2018) ze všech umělých oplodnění v Česku. „Vícečetná gravidita představuje vysoce zvýšené riziko úmrtnosti novorozenců, například nízká hmotnost dětí, předčasný porod nezralého novorozence, komplikace při porodu a další, a zvýšené riziko úmrtí matky,“ upozornil Tonko Mardešić

Jana Plodková: Velmi si přeji děti, byla bych šťastná

Neplodnost je podle Světové zdravotnické organizace onemocnění, které je definováno jako nedosažení klinického těhotenství po jednom roce pravidelného nechráněného sexuálního styku. Tato definice zaručuje právo neplodných párů na léčbu - i na příspěvek od pojišťovny.

Kdy vyhledat pomoc odborníků?

České ženy stále častěji odkládají mateřství na později. Vlivem toho roste počet neplodných párů. „V posledních desetiletích se přirozeně posunula hranice pro zakládání rodiny až k věku 30 let. Podle statistik se s neplodností u nás potýká 20 až 25 procent českých párů,“ uvedl Vladimír Dostálek, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, a dodává, že k neplodnosti přispívá i životní styl, vysoká hladina stresu a znečištěné prostředí.

„Pokud je ženě více než se páru nepodaří otěhotnět po roce pravidelného pohlavního styku bez ochrany, měli by vyhledat pomoc odborníků. Často jde o čas. Když je ženám nad 35 let, neměly by určitě otálet,“ dodal Mardešić.

Vybrané výkony IVF hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

IVF CYKLUS S PŘENOSEM EMBRIÍ – výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce 32 542,- Kč. Jedné klientce je možné uhradit ho 3x za život.

– výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce Jedné klientce je možné uhradit ho 3x za život. IVF CYKLUS PŘERUŠENÝ PŘED ODBĚREM OOCYTŮ - výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce 1 347,- Kč. Jedné klientce je možné uhradit ho 4x za život.

- výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce Jedné klientce je možné uhradit ho 4x za život. IVF CYKLUS S ODBĚREM OOCYTŮ K IN VITRO FERTILIZACI BEZ PŘENOSU EMBRIÍ - výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce 15 643,- Kč. Jedné klientce je možné uhradit ho 4x za život.

- výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce Jedné klientce je možné uhradit ho 4x za život. KOMPLETNÍ IVF CYKLUS S TRANSFEREM POUZE 1 EMBRYA - výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění je v letošním roce 32 542,- Kč. Jedné klientce je možné uhradit ho 4x za život.

Zdroj: VZP ČR

Počty cyklů a novorozenců z umělého oplodnění od roku 2007 do roku 2016

počet cyklů počet novorozenců 2016 41 017 4504 2015 38 081 4258 2014 35 875 4581 2013 32 245 4584 2012 27 879 4494 2011 24 550 3156 2010 23 798 4135 2009 22 707 2487 2008 21 316 2959 2007 17 682 2952

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR