Po přednášce Moravce na gymnáziu přišly nadávky. Mediální výchova má ale posílit

České školství čekají v následujících letech výrazné změny. Jednou z těch viditelnějších bude posílení mediální výchovy, jak připouští i ministerstvo školství. Její prvky by se měly více objevit nejen v základech společenských věd, ale i češtině nebo dějepisu. Některé školy se svoje studenty snaží mediálně vzdělávat už nyní, mnohdy se ale za to setkávají s nepochopením, nebo dokonce i odporem rodičů a širší veřejnosti. Rozruch vzbudila například přednáška moderátora České televize Václava Moravce v pražském Gymnáziu Na Zatlance nebo diskuse s marketingovým expertem Martinem Jarošem na litoměřickém gymnáziu.

Zaujmout žáky a donutit je, aby začali kriticky přemýšlet, je v dnešní době mnohdy oříšek. Školy se snaží svět médií přiblížit studentům zábavnou formou nejenom jako průřezové téma v různých předmětech, ale pořádají i přednášky a diskuze s osobnostmi a odborníky z oboru.

„Pozvali jsme k nám na gymnázium Václava Moravce z České televize, který mluvil o rozdílech mezi veřejnoprávními a státními médií, mediálních radách či mediálním právu,“ uvedl pro Blesk Zprávy Radek Aubrecht, učitel dějepisu a základů společenských věd Gymnázia Na Zatlance.

„Na školní facebookové stránce jsme pak čelili výtkám a vulgárním urážkám, že se dopouštíme indoktrinace, že Václav Moravec říkal, koho mají studenti volit, či vedl proevropskou propagandu. Nic z toho nebyla pravda, politické strany ani unijní záležitosti se neřešily,“ zmínil Aubrecht a dodal, že škola opakovaně zvala i moderátora Jaromíra Soukupa, který ovšem dosud na návštěvu neměl čas.

Kritici volali po propuštění ředitele gymnázia

Podobný incident má za sebou i Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, na kterém se mediální výchova vyučuje v rámci hodin základů společenských věd. Mezi studenty měla největší úspěch přednáška marketingového odborníka Martina Jaroše, který vyprávěl o svých zkušenostech z Kataru.

„Pozvánku na přednášku jsme vyvěsili na gymnaziálním facebooku a sdílel ji politik a protiislámský aktivista Martin Konvička, který označil i další politiky z krajské SPD. Začali vyzývat k vyhození ředitele gymnázia a naši přednášku, která byla naprosto apolitická, označili za indoktrinaci na školách,“ popsala Petra Mazancová předsedkyně Učitelské platformy a učitelka z litoměřického gymnázia.

Zpochybňování profesionality učitelů

„Považuji tyto incidenty za ohrožování autonomie škol. Tito kritici nerespektují profesionalitu vyučujících. Když na gymnáziu přednášel Václav Moravec, nebyl tam sám, byl tam s učitelem, který by zasáhl, kdyby přednáška zabíhala někam, kam nemá,“ upozornil vyučující mediální výchovy Michal Kaderka, který na svém webu Svět médií zveřejnil podklady pro výuku mediální výchovy pro ostatní učitele.

Do škol se zřejmě vrátí nekvalifikovaní učitelé. Ministerstvo: Nejsou lidi

„Nerozumím tomu, že má někdo potřebu jít na stránky školy a psát tam vulgarity. Je to přeci něco jiného, než když si lidé nadávají na profilech politiků nebo médií. Navíc tito lidé argumentují něčím, co se vůbec nedělo. Součást mediální gramotnosti a etiky na sociálních sítích je nevyjadřovat se k věcem, o kterých nic nevím. Václav Moravec opravdu studentům nevnucoval, co si mají myslet a koho volit,“ dodal Kaderka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce, aby žáci ve školách získaly kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Změnit by se měl obsah i forma vzdělávání. V současné době připravuje ministerstvo dva strategické dokumenty - Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+ a Strategii digitálního vzdělávání. Celkové dokončení strategie je plánováno na jaře 2020, přičemž přibližně v polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

„Očekáváme, že v tomto směru dojde k posílení mediální výuky, která je pro dnešní svět velmi důležitá,“ uvedla pro Blesk Zprávy Aneta Lednová, tisková mluvčí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Učitel Michal má pro děti klíč k falešným zprávám. A zmínil manipulaci husitstvím

Tuzemské školy v současné době vyučují mediální výchovu jako průřezové téma v různých předmětech například základech společenských věd, českém jazyce a literatuře, uměleckých oborech či dějepisu. „Mediální výchova je již dnes součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání, školy ji tedy musejí zařadit do svých školních vzdělávacích programů a realizovat ve výuce,“ upřesnila tisková mluvčí. Praxe ale zatím často drhne.

„Učitel má žáky motivovat k sebevzdělávání“

V současném stavu upozorňují kantoři na nedostatek prostoru pro rozvíjení kritického myšlení a práci se zdroji a informacemi. „Většina rodičů chce, aby bylo jejich dítě připravené na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. Ale neznamená to, že nechtějí, aby se učilo kriticky myslet a další dovednosti. Tyhle dvě oblasti se nevylučují. Student, který se bude hlásit na medicínu, musí mít dobré znalosti biologie, fyziky a chemie, ale také by měl umět pracovat s informacemi, ověřovat zdroje a přemýšlet,“ upozornil učitel Radek Aubrecht.

Rakovina z jogurtu i pomoc přes PIN pozpátku: Hity mezi falešnými zprávami

S kolegou pedagogem souhlasí i předsedkyně Učitelské platformy a učitelka základů společenských věd Petra Mazancová. „Znalostní základ je samozřejmě důležitý, ale i ten se dá předávat takovou formou, která zároveň vyučuje dovednosti - jako je kooperace, schopnost vyhledávat a třídit informace a kriticky uvažovat a číst s porozuměním,“ dodává Mazancová.

Podle Mazancové už učitel není jediným a výlučným nositelem vědomostí. „Informace jsou všude kolem nás, jen pro naše děti jsou důležitější jiné, než byly pro nás v našich školních letech. Úkolem učitele je spíše žáky motivovat k touze po sebevzdělávání, což je mimochodem jedna z klíčových kompetencí. Kdo chce zapalovat, měl by sám hořet,“ uzavíra učitelka z gymnázia.