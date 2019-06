Rakovina z jogurtu i pomoc přes PIN pozpátku: Hity mezi falešnými zprávami

V březnu byla největším hoaxovým hitem internetu prosba o vzácnou krev B-Rh(-) negativní pro dítě trpící leukemií.

„Hoax vznikl v Polsku a někdo ho tedy musel přeložit do češtiny, aniž by si ověřil, jestli nejde o výmysl. Nejvíce se Českem šířil v druhé polovině března,“ upřesnil Josef Džubák a dodal, že kdyby se někdo pokusil zavolat na uvedené číslo, zjistil by, že neexistuje. „V Česku totiž nemáme čísla, která by v prvním předčíslí měla 668,“ dodal.