„Jít pryč puma!“ Zfušovaný polský slovník o české šelmě vás dostane do kolen

Puma z jižních Čech prchá do Polska, alespoň podle médií našich severních sousedů. „Bestie se blíží k našim hranicím,“ varují některé weby. Jiné to berou s humorem a radí svým čtenářům, jak se s šelmou přátelsky domluvit. Puma totiž podle nich polsky neumí, a tak se Poláci musí naučit česky. Noviny Fakt na toto téma vydaly speciální slovníček. Po pumě samotné se zatím slehla zem. Naposledy ji viděl starosta Želivi před více než deseti dny.

„Odejdź, pumo! - Jít pryč puma!“ - takový ultimativní výraz naservírovaly polské noviny svým čtenářům pro případ, že by na ně skočila česká puma. Český překlad není zdaleka dokonalý, spíš se zdá, že autor použil některý z internetových překladačů. Pokud chce napadený šelmu přesvědčit argumenty, měl by použít frázi „Pumy nie lubią ludzi - Puma nemají rádi lidi“. Ani v tomto případě se překladatel či překladač netrefili do češtiny přesně. Význam je ale vcelku pravdivý, protože pumy dávají přednost menším savcům, tedy pokud nemají hlad. Slovníček může být užitečný i pro Čechy, kteří by narazili na polskou pumu.

Polsko - český slovníček

Odejdź, pumo! - Jít pryč puma!

Zostaw mnie w spokoju - Nech mě na pokoji

Miły kotek - Pěkná kočička

Zostaw moją nogę - Opustit nohu

Dobry kot - Dobrá kočka

Nie jedz mnie - Nejez mě

Pumy nie lubią ludzi - Puma nemají rádi lidi

Pumy nie jedzą ludzi - Puma nejezdí lidi

Wracaj so Czech - Vrať se do České republiky

Puma americká | Profimedia.cz

Pro někoho sranda, pro někoho drama

„Strach z pumy svírá Česko. Šelma se objevila v kraji Vysočina a ve Žďárských vrších. To je špatná zpráva pro Poláky, bestie míří k hranicím s Polskem,“ tak dramaticky líčí situaci web planeta pl. Další zpravodajské stránky newsbook.pl mají už v titulku jasno: „Puma spatřená v Česku míří do Polska.“ Polský Super Express připomíná, že šelma má ostré zuby, velký hlad a běhá rychlostí až 80 kilometrů za hodinu. Navíc se podle deníku pumy na severu Česka vyskytují stále častěji. Naráží tak na případ z roku 2009, kdy byli polští policisté v pohotovosti kvůli výskytu pumy na Bruntálsku. Dále se Super Express ptá: „Kde je puma?“

Pumu viděli už i na Pelhřimovsku! Venku překvapila starostu Želivu

Blesk Zprávy se to v pondělí pokusily zjistit, ale Poláky neuklidní. Podle Davida Linharta z tiskového oddělení Kraje Vysočina, to nikdo neví. „Opatření samozřejmě stále trvají,“ upřesnil Linhart a dodal, že v posledních dnech výskyt šelmy nikdo nehlásil. Stále tak platí, že naposledy ji zřejmě viděl před více než deseti dny Miroslav Buňata, starosta Želivi na Pelhřimovsku.

Polské předpisy nejsou k chovu šelem tak benevolentní jako ty české. Právě v těchto dnech média i úřady řeší, jestli pumu americkou může vlastnit soukromá osoba. Pětatřicetiletý veterán z Afghánistánu si totiž jednu přivezl z chovné stanice v Česku. Podle novin Gazeta Wyborcza se v červnu případ dostal až před soud. A vyhlídky majitele pumy vypadají bledě - na stranu ochránců zvířat se postavili zoologové i veterináři.

Ve Visle je kobra

Pátrání po kobře tygrovité na březích Visly (Polsko, listopad 2018) | Služba ochrany a pomoci zvířatům

Poslední velký hon na exotické zvíře Poláci uspořádali loni v listopadu. Na břehu Visly se objevila kůže kobry tygrovité, a byl to pořádný macek. Veterináři odhadli její délku na šest metrů. Vzhledem k tomu, že tento had je docela zdatný plavec, začala několik kilometrů břehu hlídat policie. Ta taky našla místo, kde byly stopy po hadím těle, které sklouzlo do vody. Kobru se ale nalézt nepodařilo. Pokud pohozená kůže nebyla jen drsný vtip, tak problém vyřešila zima. Tu zvíře nemohlo přežít.