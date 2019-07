Jsem čechofil! Poláci milují Čechy, Cimrmana, nakládaný hermelín a české pivo

Ve dvou případech dokonce Češi obohatili polský jazyk. Například, když se řekne „Je to jako v českém filmu,“ tak to znamená zmatek nad zmatek. "Všechno vysvětluje název kultovní české komedie Nikdo nic neví. Prostě to znamená absurdní situaci," říká Marek. Podle Doroty tuhle větu Poláci používají v případech, kdy vůbec nikdo netuší, o co se jedná. A podle Rafala zase by se to dalo přeložit do češtiny jako „To je pro mě španělská vesnice.“

A pak tu máme „českou chybu.“ V podstatě to znamená totéž, co u nás slovo překlep. „Říká se to proto, že mnoho slov vypadá zdánlivě podobně v češtině i v polštině. Vy píšete kapr a my karp,“ vysvětluje Marek.