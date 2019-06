Tomáš se vrhl pro rodinu do jezu, Nikola pomohla dusícímu se muži. Opata je ocenil

Zachránil tři lidi, i tak skončil příběh koupající se rodiny tragicky. Četař Tomáš Neškodný se navzdory nebezpečí vrhl do rozbouřeného jezu, aby vytáhl tonoucí lidi, otce se už ale zachránit nepodařilo. Tomáš za svůj čin získal ocenění z rukou náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, který poděkoval jemu a dalším třem příslušníkům 26. pluku za to, že slouží vlasti i v případech, které nelze očekávat. Blesk Zprávám svěřili vojáci navíc příběh, kdy nalezli dusícího se člověka na parkovišti. Bez povšimnutí tu byl prý dvě hodiny.

„Neměl jsem čas se bát, byl to instinkt, prostě jsem skočil do řeky. Dokonce sem si nechal lano na břehu, než mi došla jaká je to blbost. Naštěstí byl na břehu pátý člen rodiny, který mi hodil,“ popsal pro Blesk Zprávy svůj zážitek četař Tomáš Neškodný, příslušník 53. pluku.

Hrdina! Voják Tomáš vytahal z Blanice tonoucí rodinu: Tatínkovi už pomoct nemohl

Tomáš se věnoval farmaření a přes burácející traktor neslyšel, že několik metrů od něj se právě bojovalo o život. „Naštěstí pro mě přiběhl jeden důchodce, neváhal jsem. Vzal jsem z traktoru lano a běžel jsem k jezu,“ vypráví. V jezu se koupala rodina, řeka ale byla příliš silná a rozbouřená.

Topící tak držela voda na jednom místě. „Chodil jsem se sem koupat od čtyř let s dědou, tu vodu jsem znal, ale nebýt ostatních, kteří mi pomáhali, nepovedlo by se mi dostat na břeh tři členy rodiny,“ svěřil se oceněný Tomáš, který si pochvaloval týmovou práci u jezu.

„Důchodce jednal, jak měl, pak tam byl ještě jeden muž, který mi neváhal pomoci s resuscitací. A také pátý člen rodiny, který mi hodil lano,“ zmínil Tomáš další hrdiny svého příběhu.

Četař Tomáš Neškodný zachránil život společnými silami třem lidem | Blesk - Nikola Forejtová

I přesto, že se během improvizované záchranné akce povedlo z jezu vylovit dvě děti a ženu, hlavu rodiny se zachránit nepodařilo. „Běžel jsem po proudu a sledoval otce, ale proud byl moc rychlý. Naštěstí jsem s cestou potkal člověka s autem, se kterým jsme tělo předjeli. Když jsme ho vytáhli na břeh, bylo už příliš pozdě,“ dodal voják.

„Dívejte se více kolem sebe,“ naléhají vojáci

Oceněný hrdina ale není jediným, který se zachoval nad rámec svých povinností. Opata předal ještě další tři ocenění, a to třem příslušníkům 26. pluku – desátníkovi Tomáši Vaněkovi a četařům Nikole Egidové a Tomáši Svobodovi.

Hrdinové všedního dne: (zleva) desátník Tomáš Vaněk, četařka Nikola Egidová a četař Tomáš Svoboda | Blesk - Nikola Forejtová

„Na služební cestě jsme zastavovali u benzinky. Stálo tam nastartované auto parkující přes dvě místa. Muž uvnitř nereagoval. Pak jsme si všimli, že má modré rty a trhá hlavou. Dusil se. Tak jsme ho vytáhli, poskytli mu první pomoc a přikryli fólií, protože byla zima,“ popsal příběh desátník.

Všichni tři se shodli na tom, že by pomoc neměla být povinností, ale každý člověk by měl umět přiložit ruku k dílu, k čemuž ale v jejich příběhu nedošlo. „Na první pohled se jednalo o nouzové zastavení, ale nikdo mu nepomohl. Je to velmi frekventované místo, ale auto tam stálo bez povšimnutí dvě hodiny,“ překvapili svou výpovědí pro Blesk Zprávy příslušníci pluku.

„Lidé by si měli všímat okolí,“ zdůrazňuje četařka Nikola Egidová.