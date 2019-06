VIDEO: 15 vteřin ho dělilo od smrti pod koly vlaku: Jiřího (85) z kolejiště vytáhl hrdina Dalibor (32)

Zachránce a důchodce se několik týdnů po dramatické nehodě setkali na policejní stanici, kde spolu díky snímání místa kamerou zhlédli, jak se vše odehrálo. „Zrovna jsem stál na začátku perónu a čekal jsem na vlak do práce, do které jsem v ten den jel o dvě hodiny dřív. Najednou jsem uslyšel velkou ránu, otočil jsem se a viděl jsem letět pána a jeho motorku do kolejí,“ vzpomínal Dalibor Voborník. „Byla v tom nepozornost, a asi jsem byl i trochu oslněný,“ vysvětloval Jiří Duška vjetí na přejezd při svém návratu domů z nákupu.

Hrdina! Voják Tomáš vytahal z Blanice tonoucí rodinu: Tatínkovi už pomoct nemohl

Šlo o 12 vteřin

Když poté, co motorkář narazil do závory a spadl do kolejí, zahlédl Dalibor Voborník ze zatáčky blížící se osobní vlak, bylo mu jasné, že musí jednat rychle. Bez váhání odhodil batoh a běžel na přejezd. „Akorát jsem si kontroloval vlak, abych měl jistotu, že z kolejí stihnu odtáhnout pána i motocykl,“ řekl zachránce. Jen 12 vteřin po odtažení Jiřího Duška a jeho stroje na místo, kde ležel, přijel a zastavil vlak, který se jeho strojvedoucí snažil zabrzdit. Až v tu chvíli se na místo sbíhali další lidé.

Video Dalibor Voborník díky rychlé reakci zachránil život Jiřímu Duškovi, který po nárazu do závory zůstal ležet na kolejích - Policie ČR, Jitka Pecharová

Vyvázl s lehkým zraněním

„Když jsem pak viděl, že se pak ten pán postavil na nohy a byl v pohodě, tak jsem sedl do toho vlaku a jel do práce,“ uzavřel Dalibor Voborník, díky němuž se důchodce podruhé narodil. „Měl jsem kliku, že tam byl a pomohl,“ děkoval muži Jiří Duška, který vyvázl z nehody jen s tržnou ránou na bradě a odřeninami na rukou.

Řidič kamionu zemřel na dálnici za jízdy: Neovladatelný kolos zastavovali řidiči i pěší

Medaile pro zachránce

„Ze záznamu je zcela zřejmé, že nehoda by měla fatální následky, kdyby odvážný muž nereagoval tak rychle. Svojí odvahou a rozhodností motocyklistovi jednoznačně zachránil život,“ komentovala událost policejní mluvčí Ivana Ježková. Její nadřízený hradecký krajský ředitel David Fulka zachránci proto osobně poděkoval a za jeho čin mu předal ocenění.