„Čepičkou“ proti rakovině: Onkoložka promluvila o naději pro ženy při chemoterapii

Pro ženu s nádorovým onemocněním je jednou z nejhorších etap boje ztráta vlasů, ochlupení, někdy přijde o řasy i obočí. „Přijala jsem fakt, že mi život nabourá chemoterapie, že mě nejspíš čeká operace a přijdu možná o obě prsa. Ale ve chvíli, kdy jsem si začala vyčesávat chuchvalce vlasů, jsem se opravdu cítila nejhůře v životě. Poprosila jsem manžela, aby mi vlasy úplně oholil. Paruku už jsem měla vybranou ze dne, kdy se potvrdila diagnóza rakoviny prsu,“ vypráví Jana (31, jméno ženy jsme na její přenání změnili, redakce ho ale zná).

Matka dvou dětí (4 a 1,5) Jana myslela i na to, jaký dopad bude mít její vážná nemoc na ně. „Dceři jsem vysvětlila, že má maminka nemocné vlásky a teď je chvilku nebude mít. Když mě pak viděla bez nich, padla věta, že už nejsem její princezna s dlouhými vlasy, ale myslím, že děti se s nemocí nakonec umí vyrovnat lépe než dospělí,“ dodala.

Jako první v Česku speciální léčebný prostředek k chemoterapii nabízet Onkocentrum Zelený pruh, které ho má k dispozici od roku 2014. „Během těch téměř pěti let u nás „čepičku“ využilo zhruba sedm stovek pacientů. Výrobce uvádí úspěšnost 85 procent, naše výsledky jsou ještě příznivější – 90 procent. Do těch deseti procent počítáme i ženy, které nezvládly vedlejší účinky při zchlazování (lehká nevolnost či závrať) a přerušily užívání,“ vysvětluje onkoložka Karolína Hovorková.

Ministerstvo čeká návrh od odborníků

Pojišťovny zatím čepičku, která zajistí, že nevypadají vlasy, nehradí ani na ni nepřispívají.

„Odborná společnost může nicméně navrhnout zařazení tohoto zdravotnického prostředku jako součást zdravotního výkonu do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na Ministerstvu zdravotnictví a my se tím budeme na jednání dále zabývat. Pokud by panovala shoda všech zainteresovaných subjektů, bylo by možné tuto změnu zahrnout do novely,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle České onkologické společnosti „čepička“ sice pomáhá, na druhou stranu ale onkologické stacionáře může zatěžovat po organizační i personální stránce.

„Většina autorů považuje zachování 50 procent vlasů jako dostatečný kosmetický efekt. Je to bezpečná a relativně účinná metoda k prevenci alopecie u pacientů léčených chemoterapii. Celkový výsledek onkologické léčby není ovlivněn,“ potvrdil Blesk Zprávám Tomáš Büchler, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

„Cena chlazení se pohybuje mezi 950 až 1500 korun v závislosti na typu chemoterapie a tím délce chlazení,“ doplňuje Hovorková. V mnoha případech vyjde aplikace DigniCap finančně nastejno jako pořízení kvalitní paruky.

„Nestačí kapacita, nechceme diskriminovat“

Nákup systému DigniCap stojí podle přednostky onkologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Jany Prausové 1,5 milionu korun.

„Rozhodli jsme se našim pacientům tuto možnost nenabízet. Jde o zařízení, které je značně poruchové a dokáže obsloužit najednou pouze dva pacienty a ještě si za něj připlatí dost peněz. Když to nemůžeme poskytnout všem, protože nebude stačit kapacita, tak to část pacientů značně diskriminuje,“ upozornila Blesk Zprávy Prausová a dodává, že neexistuje 100% záruka, že vlasy nevypadají.

„Čepičku“ při své druhé léčbě rakoviny využila i zpěvačka Anna K. „Vlasů mám asi polovinu, ale zaplaťpánbůh za ně! Je spoustu nových věcí od té doby, co jsem se léčila poprvé. Jedna moc zajímavá novinka je chladicí čepička, kterou mají právě na Zeleném pruhu. Pokud máte zájem, nasadí vám ji přímo při aplikaci chemoterapie na hlavu a podchladí vám pokožku hlavy,“ pochvalovala si zpěvačka v září 2017, kdy měla po 12 chemoterapiích, v rozhovoru pro magazín Blesku.

„Musím říct, že to docela pěkně funguje. Není to tedy extra příjemné a musíte tam trávit i o několik hodiny déle, ale někomu zůstane poměrně dost vlasů,“ dodala Anna K.

Končí příspěvek na paruky

Od 1. srpna pojišťovny přestanou přispívat tisíc korun na paruky, které pacienti po chemoterapii využívají. „Náhradním řešením za hrazení paruk jako zdravotnického prostředku na poukaz by mohlo být hrazení paruk z fondu prevence zdravotních pojišťoven. V současné době se o tomto řešení jedná se zdravotními pojišťovnami,“ doplnila mluvčí ministerstva.

„Některé ženy čepičku nesnesou, ale je jich zlomek“

Proč je pro ženy, které se léčí s nádorovým onemocněním tak důležité, aby nepřišly o vlasy?

Ženy se psychicky dokážou vypořádat prakticky se vším. Přijmou diagnózu, nutnost chemoterapie, operace i fakt, že přijdou o prso, ale většina se rozbrečí, že jim vypadají vlasy. Je to podle nich viditelný handicap pro každého. Berou to jako stigma, i když už dnes jsou paruky tak kvalitní, že to laik nerozpozná. Stejně se v nich pacientky cítí špatně a mají pocit, že každý na nich vidí, že je nemocná. Každý přeci ví, že při léčbě nádorů padají vlasy.

Co pacientky prožívají? Je používání čepičky nepříjemné, bolí pacienta hlava?

Zcela výjimečně se najdou i pacientky, které chlazení hlavy nesnesou. Udělá se jim špatně od žaludku, točí se jim hlava a pociťují lehkou závrať. U někoho přijde náběh na lehkou nevolnost. To se stává v první půlhodině, kdy probíhá chlazení z normální teploty na pět stupňů. Změna teploty je nepříjemná, ale 90 % žen to dá bez problémů. My jsme samozřejmě zkoušely čepičky na sobě. Není to úplně nepříjemný pocit, je to jako když na člověka fouká studený vítr. Představte si, že jdete do sychravého počasí v listopadu s úplně holou hlavou a fouká na vás vítr.

Onkoložka Karolína Hovorková | archiv Karolíny Hovorkové

Kromě nepříjemného pocitu při chlazení, jsou ještě nějaké další vedlejší účinky?

Kromě nepříjemného pocitu ještě mohou být lidé náchylnější k nachlazení dutin. Samozřejmě je dopředu instruujeme, aby si s sebou vzali teplé pití a v místnosti je teplo, někdo si vezme svetr a mají peřinu.