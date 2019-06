Jandová s koněm a Kraus s výrem zrazují Čechy od nábytku z exotického dřeva

Dřevěný nábytek a chalupa? Experti v tom vidí zlo a připojilo se k nim i část celebrit. Podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) je v ČR 93 procent lesů užitkových, stromy v těchto oblastech jsou navíc nahuštěné na sebe, což sice prospívá ekonomice, ale životnímu prostředí znatelně méně. V projektu s názvem „Exoti do lesa nepatří“ varují experti před zběsilým sázením stromů a hlavně těch exotičtějších, které ničí přirozenou diverzitu lesa. Na pomoc přispěchali i zpěváci Marta Jandová a David Kraus, kteří se navlékli do kožešin a v charitativním projektu podporují české lesy.

„Nesmíme lesy vnímat jako zásobárnu dřeva a hub, ale rozumět tomu, co se s přírodou děje a chápat, že se všechny změny dotknout i nás,“ vysvětluje smysl projektu „Pomáháme přírodě“ fotografka Jana Pechlátová.

Projekt chce každý měsíc upozornit na jeden z problémů týkající se životního prostředí. Tentokrát je to záchrana stromů, do které se zapojil zpěvák David Kraus. Fotografka mu na rameno posadila výra a jala se ho vyfotit do kalendáře.

Kalendář bude obsahovat fotografie 12 celebrit, které se k projektu připojilo. Mezi nimi je i zpěvačka Marta Jandová, kterou do zeleného porostu doprovodila kobyla. „Peníze z prodeje kalendáře poputují na obnovu přírodního prostředí, na záchranou stanici pro divoce žijící živočichy a pak na volitelný projekt,“ dodává Pechlátová.

Zpěvák David Kraus s Výrem na ramenou zachraňuje české lesy | Jana Pechlátová

Experti: Dřevěný nábytek volte obezřetně

Česko se řadí v zalesnění někam do středu tabulky. Největší lesnatost mají skandinávské státy - ve Finsku zaobírají stromy dokonce 73 % území. U nás je to 34 % a ve Velké Británii pouhých 11 %. Alarmujícím je ale podle expertů fakt, že 93 % těchto lesů je bráno jako užitkových. Stromy užívané na výrobu nábytku, obydlí či prostě k topení jsou navíc sázené blízko sobě.

„Stromy jsou v lese přehuštěné tak, že jim nestačí dešťové srážky. Voda se těžko dostává až dolů a proto stromy slábnou,“ upozorňuje David Číp, předseda ochranářského svazu, a nabádá lidi, aby co nejlépe volili, jaký nábytek si nakoupí do svého obydlí.

„Například výrobky ze stromu wenge a dalších exotických dřevin prostě nenakupovat. Dívejte se při nákupu nábytku nebo jiných dřevěných věcí, jestli mají označení FSC, logo stromu s fajfkou. Pokud ano, pak dřevo pochází z opravdu hospodářsky udržitelného lesa,“ vysvětluje také David Kraus.

„Exoty v lesích nechceme“

Udržitelný les musí mít co nejpevnější a nejzdravější stromy, ty se ale mohou vlivem přehuštěnosti stávat snadným lákadlem na škůdce, jak již dříve řekl Blesk Zprávám Milan Lstibůrek z Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin České zemědělské republiky. „Loni napadl kůrovec 80 tisíc hektarů lesa. K obnovení bude potřeba půl miliardy sazenic druhové skladby. Materiál ale chybí, není kvalitní nebo dostatečně adaptovatelný,“ zmínil expert.

Sazenice se ale musí vhodně vybírat, jak upozorňuje i červnový projekt „Pomáháme přírodě“, který má podtitul „Exoti do lesa nepatří“. Míří přitom na exotické druhy lesních porostů, jako je třeba akát. „Exotické stromy v našich lesích jsou časovanou bombou. Akát svým jedem zničí všechny konkurenční stromy a zabere celé území,“ varuje Kraus prostřednictvím stránek „Pomáháme přírodě“.

Kůrovci - malí ale nebezpeční broučci | Profimedia.cz

Exotické stromy ale experti sázet rozhodně nechtějí. V plánu mají poškozené lesy nahrazovat sazenicemi těch druhů stromů, které jsou pro českou půdu typické, akorát jsou adaptovatelné na suší prostředí. „Jedná se o asistovanou migraci. Ne o to, že bychom sem chtěli dodávat exotickou dřevinu, která sice má své benefity, ale nosí sebou škodlivé činitele, houby a v případě zdařilé adaptace by také mohla zdecimovat místní přirozenou populaci,“ doplnila pro Blesk Zprávy Ivana Tomášková, která se zabývá rostlinnou fyziologií.