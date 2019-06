Televize Nova mění vedení. Německého šéfa vystřídají dva Češi

Ne jednoho, ale hned dva generální ředitele má nově televize Nova. Němce Christopha Mainusche v této funkci vystřídali dva Češi, finanční ředitelka Klára Brachtlová a obchodní ředitel Jan Vlček. Oba zároveň zůstanou jednateli společnosti. Mainusch je jedním ze dvou generálních ředitelů mateřské CME, to bude platit i dál. Nova o změně informovala v pondělí v tiskové zprávě.

Dvojice nových šéfů patří víc už pět let mezi členy nejvyššího vedení. Brachtlová přišla do TV Nova v roce 2007 a od roku 2014 vykonává funkci finanční ředitelky. Vlček nastoupil do Novy jako obchodní ředitel v roce 2011.

„Oba výrazně přispěli k posílení vedoucí pozice TV Nova jak v divácké oblasti, tak směrem k obchodním partnerům. Jsou zkušení profesionálové v oblasti médií a byli nedílnou součástí úspěchu TV Nova v posledních letech. Jejich jmenováním společnými generálními řediteli zajistíme dlouhodobou kontinuitu strategie vedení TV Nova, která je zaměřená na další posílení klíčové oblasti podnikání, včetně rozvoje aktivit v on-linu,“ uvedl Mainusch, který je zároveň předsedou dozorčí rady Novy.

Mluvčí Novy: Plánovalo se to několik let

„Změna se plánovala už několik let. Praxe byla taková, že Klára Brachtlová, Jan Vlček a Christoph Mainusch televizi společně vedli,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí Novy Martin Šnýdr.

Skupina TV Nova má pět volně šířených stanic (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold), tři prémiové stanice (Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International) a stanici Nova +1, která nabízí program kanálu TV Nova s posunem jedné hodiny. Vedle toho provozuje portály Nova Plus a Voyo. Novu vlastní americká společnost CME.

Nova primárně cílí na diváckou skupinu mezi 15 a 54 lety. V tomto segmentu vykazuje průměrný podíl na sledovanosti za posledních 20 let přes 42 procent. V širší skupině diváků starších 15 let obsadila skupina Nova loni druhé místo o procentní bod za programy České televize.