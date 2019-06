Eutanazie budí v Česku vášně: Poslankyně ANO chce umírání doma a našla zastání

Hospic nejsou jatka - bouří se odborníci z paliativní péče. Do varu je dostala slova poslankyně Věry Procházkové (ANO), která pro server Aktuálně.cz řekla, že by eutanazie měla být prováděna místo v nemocnicích právě v hospicích. Zdravotníci, kteří se starají o nevyléčitelně nemocné, se domnívají, že poslankyně shazuje jejich práci. Procházková se ale brání, paliativní péči se sama věnuje skoro 30 let a prostřednictvím Blesk Zpráv posílá vzkaz. Na její obranu se postavil i Milan Hamerský, právník a politolog, který pomáhá s tvořením návrhu nově plánovaného zákona o eutanazii.

„Podle mě je nejlepší, když probíhá v mobilním hospici, to jest doma. Měli by u toho být pracovníci mobilního hospicu, kteří samozřejmě mají jiný postoj než lékaři v nemocnicích, kteří zachraňují životy. Navíc tím, že by se to odehrávalo doma, případně v kamenném hospicu, tak by to nemocnici odsunulo stranou, protože tam se má léčit,“ tato slova poslankyně Procházkové pobouřila řadu odborníků, kteří mají co do činění s paliativní péčí.

Návrhy zákona o eutanazii se objevují už roky, žádný se ale zatím nepodařilo prosadit. Naposledy se norma objevila v roce 2016 jako „Zákon o důstojné smrti“. Nyní už není název tak tajemný a samotné pojmenování dává najevo, že by se jednalo o zlegalizování eutanazie a asistovaných sebevražd. Poslankyně v rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedla, že by finální podoba mohla být hotová na konci tohoto roku.

Rovněž nám prozradila, že by si přála, aby mohli lidé umírat v pohodlí a domácím prostředím, s čímž by pomáhal právě kamenný nebo mobilní hospic – jde tak na ruku lékařům, kteří požadovali, aby byli ze zákona vyloučeni a smrt na objednávku tak nemuseli nosit na svých bedrech.

Krev na rukou ale nechtějí mít ani zaměstnanci a provozovatelé hospiců a reagují.„Česká společnost paliativní medicíny, Česká společnost hospicové péče, Fórum mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče tuto argumentaci považují za nepřijatelnou, protože vychází z nepochopení role paliativní medicíny a kamenných i mobilních hospiců,“ uvádí v tiskovém prohlášení členové, kteří jen za rok 2018 pomáhali s odchodem na „druhý břeh“ 2 249 nevyléčitelně nemocných.

Hospic není nemocnice

„Nemyslím si, že by mé vyjádření bylo tak tvrdé. Přesto je chápu. To, že doprovázejí nevyléčitelně nemocné, neznamená, že je léčí. Je to otázka diskuze. Mě jde především o to, aby pacienti umírali doma,“ brání se prostřednictvím Blesk Zpráv Procházková. Dodává, že i v samotném rozhovoru pro zmíněný server několikrát zmiňovala, že se počítá s diskuzí.

Věra Procházková (ANO) pracuje už přes 30 let ve zdravotnictví a jezdí se záchrankou.

V hospici se terminologicky opravdu neléčí, odborníci jsou ale rozzlobeni, že celá věc vyznívá tak, že se jejich práce sráží a znehodnocuje. „Tišení bolesti, mírnění tělesného a duševního utrpení a zachování důstojnosti pacienta nejsou o nic méně léčbou, než je léčba kurativní. Paliativní péče je proto vhodným doplněním léčby, jejímž hlavním cílem je ovlivnit pacientovo základní onemocnění. Paliativní a kurativní léčba mohou být poskytovány současně. Všem lékařům jde především o pacientův život v přijatelné kvalitě a je jedno, jestli lékař působí v nemocnici, ambulanci nebo kamenném či mobilním hospici,“ argumentují odborníci v dopise Procházkové.

V již zveřejněném rozhovoru pro Blesk Zprávy Procházková uvedla, že na cestě k zákonu bude ještě spousta dveří otevírajících téma paliativní péče. Eutanazie by podle ní měla být poslední možností umírajícího člověka a to až ve chvíli, kdy zklamou všechny možnosti. Sama se s lidmi, kteří už mají v životě jen bolest, setkává denně a to už přes 30 let.

Otázka, kde by se mohly eutanazie provádět, ještě není podle předkladatelů na místě. Poslankyně totiž má ještě více jak půl roku na to, aby dala celý návrh do kupy. Diskuzi pak vítá. Jedním z nápadů nejen poslankyně, ale i lékařů je pak založení samostatného oboru a specializovaných pracovišť. „Najděte si kata,“ lamentovali dokonce někteří lékaři během celodenní konference, která byla tématu eutanazie a asistované sebevraždy věnována.

Taková Kanada už se také vyjádřila, že by povolila asistovanou sebevraždu - rozdíl mezi ní a eutanazii je jednoduchý. U prvního případu nepodává smrtící přípravek nikdo jiný, nežli sám pacient

Samostatná pracoviště, která by se eutanazii věnovala, ale nepředpokládá Hamerský, který měl co do činění i s předchozí podobou zákona. „Samostatná pracoviště neočekávám. Počítáme s řazením mezi zdravotnickou péči. Terminologie o katech používají militantní odpůrci eutanazie, tedy zastánci povinnosti trpět,“ vyjádřil se právník a politolog. Poslankyně se pak plně zastal.

Specializované pracoviště by navíc mohlo být problémem. Například ve Švýcarsku se eutanazie chopily soukromé firmy, které si tak ze smrti dělají byznys. Procházková se podobného konceptu obává a řazení k paliativní péči jí připadá logické.