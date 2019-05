Téměř polovina z 9107 oslovených lékařů spíše souhlasí s uzákoněním eutanazie. Vadí jim ale to, že by měli v náplni práce právě i samotné vpíchnutí smrtící injekce. Během pražské konference na toto téma argumentovali, že se na medicínu dali kvůli léčení, nikoli kvůli zabíjení. Rozebírali i emoční rovinou věci. Asistovaná sebevražda i eutanazie jsou povoleny už v několika zemích světa, příkladem je Nizozemsko. Česká legislativa s podobnou možností rovněž počítá, jak zaznělo z úst poslankyně Věry Procházkové (ANO). Znění zákona je ale prozatím nejasné.

„Nepodám nikomu smrtící lék, i kdybych o to byl požádán, ani nikomu nedám doporučení v tom smyslu; stejně tak nepodám ženě přípravek vedoucí k potratu. Své umění i svůj život budu vést v čistotě a zbožnosti,“ píše se ve známé Hippokratově přísaze. I přesto, že jsou některá úsloví již zapomenuta moderní medicínou, větu o zákazu podání smrtící látky berou lékaři stále za svou.

Eutanazie je předmětem diskusí v mnoha kruzích. Během celodenní konference odborníků zaznívaly hlavně argumenty stavějící na poslání doktorů. „Obětí je lékař, pokud není psychopatem. Jakou byste měli emoci, kdybyste se museli podílet na něčí smrti?“ míní známý psychiatr Radkin Honzák, který naráží na to, že většina lékařů nešla studovat, aby zabíjela, ale aby léčila.

Lékaři: Ano eutanazii, ale bez nás

Právě účast lékařů na aktivní eutanazii je kamenem úrazu pro většinu odborníků, kteří by i s touto formou sebevraždy souhlasili. Nechtějí s ní mít totiž sami nic společného. „Není to emoční sranda, kdo kdy nechal uspat zvíře, tak to chápe. Nemíchejte to k nám, dejte si vlastní odvětví,“ míní pobouřený Honzák a přitakali mu i další doktoři. „Nazvěte si to, jak chcete, třeba kat. Nás ale vynechejte,“ radili.

Česká lékařská komora vyjadřuje k eutanazii negativní postoj a v České republice ji nechtějí. Vadí jim kromě jiného i skutečnost, že by musel člověka usmrtit sám lékař. | Blesk - Nikola Forejtová

Během přednášek byla mnohokrát zmíněna slavná věta filozofa Johna Stuarta Milla, tedy: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ Právě o svobodě rozhodnutí je celý „sebevražedný spor“. Lékaři žádají, aby jejich tituly ve spojitosti s eutanazií vyřadili, druzí zase požadují svobodné rozhodnutí pacienta o smrti, kterou si z různých důvodů nedokáže „zařídit“ sám.

Lékaři rovněž provedli průzkum s pomocí agentury Stenmark. Z 9107 respondentů uvedlo 46 % z nich, že s eutanazií pro chronicky nemocné souhlasí, 55 % sester odpovědělo stejně.

Udušení námořníci i umírající babička

„Když se v roce 2000 řešila havárie lodi Kursk, kde zůstalo uvězněno 23 mužů, nedokázal jsem přestat myslet na to, co se s těmi muži v zimě a tmě děje. Nakonec vyšlo najevo, že se udusili. Kdyby mohli dostat něco, co by ukončilo jejich trápení, většina by byla pro,“ zmínil ruskou tragédii chirurg Pavel Pafko. Naráží na situace, kdy by se urychlení smrti lidé nebránili.

Pafko zároveň upozornil, že samotná eutanazie je širokým pojmem, který se dělí na aktivní a pasivní eutanazii. K pasivní se řadí i vypuštění léčby, kdy na důsledky své nemoci pacient zemře. „Osobně bych to popsal tak, že se jedná o ukončení života na přání samotného nemocného poté, co všechny možnosti k uzdravení selžou a jsou vyčerpány všechny možnosti,“ dodal Pafko.

Zkušený lékař zdůraznil, že se doba posunula. Například ještě před několika sty lety nemohl sebevrah spočinout na křesťanském hřbitově, a to nezávisle na tom, jestli šlo o člověka, který byl „pouze“ unaven životem, o babičku trpící bolestmi nebo o člověka, který nechtěl „překážet“ svým blízkým, a tak svůj život raději ukončil. Pro všechny zmíněné druhy sebevražd by byla eutanazie zřejmě řešením, jak ušetřit blízké pohledu na případného oběšence.

„Na smrti není nic důstojného“

„Z mého pohledu je to otázka filozofická, lidé hodnotí, jestli je zde vyšší hodnota života nebo vyšší hodnota svobodného rozhodnutí. Mnoho lidí si chce zachovat důstojnost například po autonehodě. Je důležité ale přemýšlet o tom, že jsou i případy, kdy se člověk zázračně vyléčí,“ vidí druhou stranu mince Pafko. „Pak vám ale přijde pacient, co má tak 40 kilo, jeho žena jej tlačí na vozíčku a oba na vás jen hledí s dotazem: Pomůžete mi umřít?“ dodal expert.

Důstojnost ale v případě smrti nemá co dělat, míní odborníci. „Nejde argumentovat konkrétním případem. Unaven životem není diagnóza, fyzická bolest už dávno není argumentem lidí požadujících eutanazii. Není nic jako důstojná smrt, co to vlastně důstojnost je? Navíc umírající člověk nemůže rozhodnout o své budoucnosti, především pak u eutanazie, která není soukromou záležitostí. Stojí za ní lékař, za kterým stojí také univerzita, kde studoval,“ pobuřuje se teolog a spisovatel Marek Vácha.

Eutanazie by mohla být povolena i u nás. Poslankyně Věra Procházková tvrdí, že by zákon jasně vymezoval podmínky, které musí pacient splňovat, aby mohl o smrt na objednávku zažádat, roli bude hrát i plné psychické zdraví. (Ilustrační foto) | scom

Lékařů se zastala i známá komentátorka lékařské etiky Helena Haškovcová. „Člověk, který se rozhodne zemřít, ale nemůže, nejde mu to, tak se automaticky nabízí lékař. Nebude se ale jiný pacient bát, když bude vědět, že se jeho ošetřující lékař nezdráhá usmrtit člověka?“ nadhodila.

Budeme mít českého „doktora smrt“?

Asistovaná sebevražda, aktivní eutanazie či snad zabití na přání je v české legislativě postaveno mimo zákon, některé státy jako například Nizozemí nebo Oregon se ale přáním dobrovolné smrti nebrání a eutanazii se tu řada lékařů věnuje. Známým je například australský lékař Phillip Nitschke (71) přezdívaný jako „doktor smrt“, který dokonce podal první legální smrtící injekci vůbec.

V rozhovoru pro Blesk Zprávy na tento emotivní zážitek zavzpomínal. „Byl jsem tak nervózní, že jsem se potil a on mě uklidňoval. Sledoval jsem, jak se objímal se ženou, když přístroj začal pracovat a on jí zemřel v náručí,“ svěřil se nedávno.

Zákon, který by mohl eutanazii povolit, se neustále projednává. Lékaři ale protestují kvůli názvu tohoto návrhu, který zní „Zákon o důstojné smrti,“. Podle nich je název zavádějící a lidé neporozumí, že se jedná o eutanazii. Podle poslankyně Věry Procházkové (ANO) ale vláda na podobě návrhu pracuje.