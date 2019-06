Postrach ložnic chrápání trápí až 40 procent Čechů. Co zabírá?

„V chrápání si s manželem nemáme co vyčítat, máme s tím problém oba. Vlastně v noci hrajeme hru, kdo dřív usne a kdo bude trpět,“ směje se devětadvacetiletá Monika a dodává, že na jejího tatínka nikdo nemá. „Náš táta chrápal tak, že to bylo slyšet i přes tři panelákové zdi. Rodiče kvůli tomu začali spát i odděleně.“

Oddělené ložnice nemusejí nutně znamenat ztrátu intimity i blízkosti, někdy páru prospějí. | profimedia

Britové bojují oddělenými ložnicemi

Oddělené ložnice často evokují ztrátu intimity a odcizení ve vztahu. Nová britská studie, za kterou stojí výrobce postelí, ovšem přichází s názorem, že se páru naopak může zlepšit sexuální život, zvýšit kvalita spánku a následně přibude i energie.

V průzkumu vyšlo, že celých 74 % Britů a Britek se přiznalo, že jejich drahá polovička chrápe. Z toho 45 % dotazovaných přiznalo, že je to při spaní ruší, a 37 % z nich kvůli tomu svůj protějšek vzbudí.

Potraviny, které vám brání v usínání. A káva to není

Proč chrápeme?

Samotné chrápání vzniká při dýchání vibracemi měkkých tkání hltanu. Během spánku je sníženo napětí svalů, které tvoří svalovou trubici, skrze kterou dýcháme. Menší měrou se na chrápání může podílet i nos, resp. vnitřní partie nosu při větším vybočení nosní přepážky nebo při chronické rýmě.

S chrápáním začínáme nejčastěji v dospělosti zejména po čtyřicátém roku věku. To se vysvětluje snížením elasticity vaziva a svalového napětí, které vede ke snadnějším vibracím - chrápání. Uvádí se, že jistou roli hraje i dědičnost, přičemž chrápání není přímo určeno geneticky, ale určitou skladbou dědičných faktorů, jako je tvar obličeje a oblasti hltanové úžiny, jisté formy obezity.

Vznik chrápání také negativně ovlivňuje obezita. Tuk v organismu se totiž usazuje nejenom na viditelných místech, ale rovnoměrně v celém organismu, tedy i v hltanu.

Někdo se snaží chrápajícího partnera krotit ucpaným nosem, jiný mlaskáním. Nejčastěji pomůže změna polohy při spaní. | Profimedia

Často na vině bývá alkohol

Mnoho lidí také chrápe po požití alkoholu. „S partnerem máme takovou dohodu. Když přijde z hospody, kde požil větší množství alkoholu, spí na gauči, protože jinak bych se nevyspala já,“ prozradila úmluvu z ložnice pětatřicetiletá Lenka.

To přijde příliš radikální její kamarádce: „Když můj přítel chrápe, vezmu si prostě ucpávky do uší. V nejhorším, když se mi nedaří usnout, se do jiné místnosti přesunu já, ale není to přeci každý den, takže se to dá přežít,“ vyjádřila se dvaatřicetiletá Šárka.

Proč nemůžete v noci spát? Střelci řeší peníze, Blíženci se bojí rozhodnutí

Jak už ale bylo řečeno, chrápat mohou i ženy. I ty mladší. „Pravidlo číslo jedna, zároveň je to nejdůležitější pravidlo: Musíte usnout dřív než chrápající. Pokud to nestihnete, máte problém,“ radí třicetiletý Michal. „U nás je to tak, že Bára chrupká, když spí na zádech, takže stačí, když do ní drknu, a ona se přetočí a je klid,“ dodává.

Pokud máte problém s chrápáním, dejte si před spaním horkou sprchu, pravidelně pijte vodu a zkuste spát na boku. | iStock

Kdy začíná být chrápání zdraví nebezpečné?

Pozor by si ale měli dát ti, kteří chrápou nepravidelně tzv. apnoický syndrom. Ten se vyskytuje asi u 4 % populace a představuje závažný zdravotní problém.

„U apnoika je chrápání nepravidelné a často přerušované. Dochází k zástavám dechu, tzv. spánkovým apnoím, které způsobují, že je spánek neosvěžující a v důsledku toho je typickým příznakem např. zvýšená denní únava,“ říká odborník na spánkovou medicínu MUDr. Jan Kastner.

Za 15 až 20 minut vám pomůže plastický chirurg

Když nepomůže žádný osvědčený trik, nebojte se poradit s odborníkem. Celosvětově nejrozšířenějším a dlouhodobě nejefektivnějším zákrokem ve správně indikovaných případech, který vede k výraznému snížení intenzity či vymizení chrápání u 80-90 % pacientů, je tzv. laserová uvuloplastika, zkráceně LAUP. Apnoikům bohužel nepomůže.

„Celková doba zákroku je asi patnáct až dvacet minut. Nezbytnou podmínkou dobré efektivity zákroku je i pacient bez větší nadváhy, neměl by tedy být operován člověk, jehož BMI (body mass index) překračuje hodnotu kolem 30,“ upozorňuje Jan Kastner.

Pacienti s větší nadváhou trpí ve vyšší míře spánkovou apnoí, a také u nich má operace menší efekt.

Tipy, jak přestat chrápat