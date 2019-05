Tragická nehoda v Moskvě! Z hořícího letadla prchali cestující: Potvrzeno 13 obětí!

Nedělní požár letounu vypukl na moskevském letišti krátce před 17:45 středoevropského letního času. Podle aktuálních informací začal krátce po startu hořet stroj Suchoj Superjet 100 a piloti se museli co nejrychleji vracet k přistání.

Druhý pokus o přistání letounu probíhal skutečně na poslední chvíli:

Dosednout se jim sice podařilo až napodruhé, nicméně i tak se při bleskové evakuaci podařilo zachránit většinu ze 78 lidí na palubě. Podle informací zveřejněných ruskou agenturou TASS zahynulo již 13 lidí!



Požár zachytili šokovaní cestující přímo na letišti. Některá videa zachycují chaotickou situaci při samotné evakuaci.

Fire crews appear to be tackling a plane on fire on the tarmac at #Sheremetyevo International Airport (SVO) #Moscow. 18:40 local time. Sunday 5 May 2019. pic.twitter.com/Xl69J1rM5l