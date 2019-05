S krásnou Táňou podpořil Vojtěch lidi s Alzheimerem. Pomoct má virtuální realita

V Česku žije podle odhadů 60 tisíc lidí, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba, a 130 tisíc pacientů s určitou formou demence. Ti všichni potřebují kvalitní péči nejen od specializovaných pracovníků, ale také od svých blízkých. Pomoci porozumět potřebám lidí s demencí by měl vzdělávací program Virtuální realita. Ten umožní vžít se do světa člověka s demencí. Virtuální realitu vyzkoušel i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který hodlá na podzim tohoto roku představit Národní akční plán pro Alzheimerovu chorobu.

Aplikace k navození demence pomocí virtuální reality byla vyvinuta v Austrálii, Česko je první evropská země, která aplikaci zakoupila a přeložila do češtiny.

Aplikace má i svůj příběh - sledujeme svět z pohledu muže jménem Edie, kterému v 65 letech diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Kdysi úspěšný podnikatel musí zůstat doma, zatímco jeho žena, která si společný důchod představovala úplně jinak, pracuje na půl úvazku a ve zbytku času se musí o svého muže starat.

Aplikace simuluje vnímání světa lidí s demencí a ukazuje situace, do kterých se může nemocný dostat - Edie se budí uprostřed noci a potřebuje na záchod. Je dezorientovaný, naráží do nábytku, jeho žena je nervózní, Edie má i halucinace, místo na záchod otevře šatnu a nakonec vykoná potřebu do koše na prádlo.To vše za nevrlého komandování manželky.

Nejen tato situace by měla posílit znalosti pečujících o pacienty, pomoci jim zlepšit přístup a podporu lidem, kteří demencí trpí. Vlastní prožitek má umocnit i to, co může člověk s demencí prožívat, a pečující by tak měli umět lépe porozumět tomu, co pacient potřebuje.

Alzheimerem trpí stále mladší lidé. Boty jim končí v troubě a mobil v lednici

Žádný černý koberec nebo pruhy

Unikátní seminář je určen zejména pro profesionální pečující pracující v pobytových, ambulantních a terénních službách, ale vhodný je také pro neformální pečující, jako jsou rodinní příslušníci.

Podle odborníků je pro člověka velký šok a zátěž, pokud někdo blízký onemocní demencí a nelze se na to připravit.

I těmto lidem by měl seminář pomoci. „Po vyzkoušení virtuální reality je k dispozici odborník, který účastníkovi semináře vysvětlí, co právě prožil. Poradí, že pokud máte doma nemocného, je dobré upravit byt a domácnost, že je např. špatné mít černý koberec před vanou, protože to mohou vnímat jako jámu, děsit je mohou i pruhy na zdech či kobercích. Stejně tak že by měly být doma popsány všechny dveře, zda se jedná o kuchyň nebo toaletu, protože dezorientovaní lidé to neví a cítí se bezradní,“ vysvětlil přínos semináře prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) Jiří Horecký.

Osmihodinový seminář stojí pro člena APSS 1790 korun, nečleny vyjde na 2 390 korun.

Jak funguje Virtuální realita demence? Vysvětluje Jiří Horecký:

Lepší péče pro nemocné už na podzim?

Virtuální realitu vyzkoušel i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Je to vidění světa, které není běžné, jak jsme zvyklí my, zdraví lidé. Kontury jsou rozostřené, máte pocit, že se vám točí hlava. Je to jako stav opilosti, který není úplně koordinován,“ popsal Blesk Zprávám svoje pocity ministr.

A dodal: „Rozhodně je to pozitivní příklad toho, jak lze využít moderní technologie ve zdravotnictví, a věřím, že díky reálnému prožitku dojde ke zlepšení přístupu pečujících osob a tím i zkvalitnění života pacientů.“ Vojtěch a jeho rezort za pomoci expertů momentálně pracují na Národním akčním plánu pro Alzheimerovu chorobu, který se má zaměřit na zlepšení a posílení péče o pacienty. Na akci na podporu lidí s demencí se pak sešel i s Tatianou Gregor Brzobohatou, jejíž nadace projekt podporuje.

