Alzheimerem trpí stále mladší lidé. Boty jim končí v troubě a mobil v lednici

Alzheimerova nemoc je degenerativní onemocnění mozku, které se projevuje zhoršením mozkových funkcí, které jsou spojeny s pamětí a chováním. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Exposlanec a lékař Boris Šťastný věnoval velkou část života péči o pacienty s touto chorobou. Momentálně je předsedou správní rady ALZHEIMER HOME z.ú., který poskytuje sociální služby pacientům s Alzheimerovou nemocí.

Co způsobuje Alzheimerovu chorobu?

„Do našich zařízení se dostávají klienti s Alzheimerovou chorobou už ve chvíli, kdy se o sebe nezvládaji sami postarat,“ řekl pro Blesk Zprávy Šťastný a dodal: „My známe jejich anamnézu podle zdravotnické dokumentace od samého začátku a já sám jsem nenašel žádnou spojitost, která by mohla ukázat na příčinu nemoci.“

Podle lékaře jsou mezi nemocnými lidé se základním vzděláním, ale i vysokoškolští profesoři, chorobou trpí ti, co pracovali v kancelářích, nebo i ti, co pracovali v dolech nebo na stavbách.

„Jsou tu lidé, kteří měli tuto nemoc v rodině, ale pak jsou tu ti, jejichž příbuzní byli nebo jsou naprosto zdrávi. Já jsem sám skeptický k tomu, že nemoc způsobuje jen jeden faktor. Genetika v tom zřejmě hraje určitou roli, jako u onkologických onemocnění, ale ne tak velkou roli. Až někdo přijde na to, jaká je příčina Alzheimerovy choroby, dostane zcela jistě Nobelovu cenu,“ uvedl Šťastný s tím, že ani lék na tuto nemoc neexistuje, ačkoliv se v médiích tvrdí, že už byl „skoro nalezen“.

Alzheimer už ve čtyřiceti?

Tvrzení, že Alzheimerovou chorobou onemocní zejména lidé po šedesátce, už dávno neplatí. „Samozřejmě pravděpodobnost nemoci roste s věkem, ale měli jsme tu i pacienty, kterým bylo kolem čtyřiceti let,“ řekl lékař. U takto mladých pacientů je často velmi problematické odhalení nemoci, která se považuje za „stařeckou“.

Většinou se říká, že prvním projevem je zapomínání. Podle Šťastného je klíčovým slovem „změna“. „Varovným signálem je zejména to, že člověk začne dělat věci, které předtím nedělal, např. začne dávat předměty tam, kam nepatří - např. dá do trouby boty a mobil dá do ledničky,“ popisuje lékař jedny z příznaků.

„Pak začíná bloudit v místech, kde dříve nebloudil, začne se děsit věcí, kterých se neděsil. Příznaků je celá řada, ale jakmile vypozoruje na svém blízkém změnu v jeho psychickém chování, které nemá žádnou zjevnou příčinu (jako např. stres) a trvá to delší dobu, je lepší vyhledat lékaře,“ radí Šťastný.

Úbytek váhy, ztráta mobility a nápor na rodinu

Nemoc kromě psychiky ovlivňuje i tělo. Přichází úbytek váhy, porucha příjímání potravy, organismus postupně chřadne, ztrácí se svalová síla a schopnost pohybu, objevuje se inkontinence. Řada pacientů skončí na invalidním vozíku.

Nemoc začíná pozvolna a rychlost, kterou postupuje, se u každého liší. I když se Šťastný zabývá dlouhá léta možnostmi péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, myslí si, že to nejlepší, co mohou blízcí nemocnému dát, je péče doma. Přiznává však, že ne vždy se to podaří.

„Psychický nápor v pozdějších stádiích demence na okolí je mimořádný. Pokud máte někoho, koho máte rádi, a ten vás nepoznává, křičí na vás, že jste zloděj a vzápětí má jasnou chvilku, kdy vypráví veselou historku z mládí, tak je to zátěž, kterou ne každý zvládne,“ říká lékař.

Péče o takto nemocného je navíc trvalá, musíte se mu věnovat prakticky 24 hodin denně. „Doma na ně totiž číhá řada nebezpečí, jsou schopni dát kovový předmět do mikrovlnné trouby nebo i založit oheň,“ říká o stavech nemocných Štastný.

Nemoc se sice nedá zcela vyléčit, ale dá se zpomalit. Vše ale záleží na včasné diagnóze, proto pokud máte podezření, že vy nebo vaši blízcí můžete mít Alzheimerovu chorobu, vydejte se co nejdříve k lékaři.