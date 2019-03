Odchod Spojeného království z EU bez dohody bychom pocítili všichni, kdo cestujeme do Británie, kupujeme britské zboží, využíváme služby britských firem nebo exportujeme do Británie. Myslí si to analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš, který promluvil ve čtvrtek v pořadu Epicentrum. V případě dohody by podle něj šlo o hladký přechod, protože ještě do roku 2020 by ostrovní země byla členem vnitřního trhu EU.