Salmonelová hrozba v Česku: Bruselu vadí kontroly polského masa, ty ale fungují

Salmonela nebo nemocné krávy na jatkách. To jsou důvody, proč Česko zavedlo mimořádné kontroly masa dováženého z Polska. To se nelíbí Evropské komisi, která mimořádná opatření považuje za nepřiměřená. V Bruselu asi komisařům uteklo, že »šťára« přináší výsledky.

Kontroly odhalily v posledních dnech stovky kilogramů hovězího masa se salmonelou. To podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka není úplně běžné. „V hovězím mase je to vzácnější. Trochu nás to překvapilo,“ řekl Blesku. Stejnou bakterii pak našli inspektoři ve čtvrtek i v tuně mraženého kuřecího masa.

Celkové množství problematického drůbežího je podle veterinářů přes 4,5 tuny. Směřovalo do Ústeckého, Zlínského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Co mají tyto zásilky společného? Pocházely ze sousedního Polska. Podle mluvčího veterinářů víc kontrol odhalí víc problémů. „V Česku máme dozor ve vlastních rukou, ale při dovozu musíme důvěřovat našim partnerům,“ vysvětloval. V Polsku je dlouhodobě s veterinárními kontrolami problém, chybí kontroloři a ani jejich výdělky nejsou nikterak závratné.

Zrušte je

Evropská komise si ale myslí, že i přes faktické výsledky jsou české kontroly nepřiměřené a měli bychom s nimi přestat. Nerespektují prý plně evropské právo. V dopise adresovaném do Prahy je varování, že pokud nebudou zrušeny, komise do 10 dnů předloží celou věc k projednání členským státům na Stálém výboru pro potraviny. A ten by mohl hlasováním rozhodnout o zrušení mimořádných opatření.

Varšava avizovala, že nápravu učiní do konce března. Česká strana ale zatím nic rušit nehodlá, jak Blesku potvrdil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „Prioritou je pro nás ochrana spotřebitelů. S ohledem na situaci považujeme kontrolu zdravotní nezávadnosti hovězího masa z Polska za nezbytnou,“ sdělil.

Chce to změnu

Chce-li Varšava znovu získat dobrou pověst pro své potraviny, musí dojít k systémové změně. „Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit,“ dodal Bílý.

Poprask kvůli polskému masu odstartovala reportáž tamní televize TVN24 z jatek v Mazovském vojvodství. Na těch byla porážena i nemocná zvířata a maso se i přes ujišťování Poláků dostalo do Česka. Po objevení salmonely v jiné dodávce masa veterináři 21. února zavedli mimořádná opatření pro dovážené »flákoty«.

Tisíce tun přes černý trh

Až 11 tisíc tun hovězího masa za téměř 1 miliardu korun se dovezlo podle posledních čísel z roku 2017 z Polska do Česka. Jenže další tuny přecházely hranicí pomocí prodeje na černém trhu, který v Polsku kvete už desítky let. Převozníky netrápí požadavky na teplotu v chladicím voze, ani doklady o původu masa. Jedinou starostí je přepravit jej dřív, než se začne kazit. V Česku takovou dodávku odhalí jen namátková kontrola, případně udání. Maso bez papírů je levnější a tak ho někteří obchodníci nebo restauratéři kupují. Přesný objem takto dovezeného masa je nezjistitelný.

Agrární analytik Petr Havel: Kontroly dovozce obtěžují

Jsou zavedená opatření velkou komplikací? Je to tak vážné, jak tvrdí Evropská komise?

Není to fatální, ale komplikace pro dovozce to je. Ta první spočívá v tom, že dodávky musí hlásit veterinární správě, což platí stále. Druhá je, že první příjemce musí zásilku nechat otestovat. To trvá jeden až dva dny a stojí do 500 korun. Není to velký náklad ani zdržení, ale je to komplikace a logická reakce dovozců je z Polska nedovážet.

Naše legislativa je přísnější než požadavky EU. Neukazuje se nyní, že je to oprávněné?

EU i povinné hlášení považuje za překážku volného obchodu, ale nyní se ukázalo, že jsme díky tomu dokázali dohledat maso ze závadné zásilky. Z mého pohledu nám Poláci dali argument, jak si toto opatření obhájit.

Jak to funguje v jiných zemích?

Tam, kde povinnost hlášení není, jsou namátkové veterinární kontroly a první příjemci nemusí dovoz hlásit. Potom je těžší dohledat, kam se co prodalo, ale je to menší byrokracie.

Neznamená to, že je spíš problém s dozorovými orgány v Polsku?

Pokud ano, tak je třeba počkat na verdikt auditorů Evropské komise, kteří v Polsku provádí šetření.

Jaké dopady by pro spotřebitele mělo, kdybychom kontroly museli zrušit?

Pro spotřebitele žádné. Dovozcům by odpadly nynější komplikace. Když z Polska dovážet nebudou, může dojít k patu, že nebude co kontrolovat.