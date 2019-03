Veterináři našli zbytek hovězího z Polska. Salmonelová hrozba skončila v jídelně

Naprostou většinu masa ze zásilky o hmotnosti 1164 kilogramů nalezli veterináři už dříve. Nyní dohledali i zbylých více než 50 kilogramů masa, které bylo přidáno do jiných šarží a putovalo do Strakonic a do Klecan u Prahy, odkud bylo distribuováno dál.

Ze Strakonic ho šlo nejvíc do prachatické jídelny, dále pak do restaurace na Velkém náměstí v Písku, kterou provozuje firma Vells. Dostalo se také do restaurace Loděnice v Lipnu nad Vltavou a do hotelu a restaurace Na Nové ve Volyni. Všechno maso bylo snězené, podle Vorlíčka nebyly hlášeny žádné zdravotní potíže.

Z Klecan šlo nejvíc masa do firmy Special Tours. Odebraly ho i Základní škola Obříství, restaurace U Klokoně v Praze, Malešický mikropivovar a Café Braun. Veterináři stačili zachytit necelých pět kilogramů v Malešicích, zbytek se snědl.

Nová zásilka polského hovězího v Česku. Salmonelová hrozba skončila v restauracích a řeznictví

Veterináři už dříve informovali o tom, že nejvíc masa, 564 kilogramů, ze zásilky ze skladu firmy Alda Foods v okrese Praha-západ odešlo do Lomnice nad Lužnicí, prodalo se. Michal Kurtin v Kunovicích ve Zlínském kraji přijal zásilku 550 kilogramů masa, 178 kilogramů bylo ve firmě ve skladu pozastaveno. Dalších 372 kilogramů rozeslal do deseti podniků na Zlínsku a jižní Moravě.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v úterý oznámil, že Evropské komisi se nelíbí mimořádné kontroly, které ČR zavedla pro polské hovězí maso. Komise podle něj usiluje i o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin předem. Pokud Polsko podnikne slibované kroky, je ministr připraven mimořádná opatření na konci března zrušit. Povinné kontroly dováženého hovězího masa z Polska platí od minulého týdne, před uvedením na trh se musí vyšetřit na salmonelu.

Polsko se musí „polepšit“, vzkazuje Toman. Kontroly hovězího skončí zřejmě v březnu

Polsko slíbilo, že upraví pravidla veterinárního dozoru. Jatka budou 24 hodin denně sledovat kamery a kontroly provozu již nebudou moci provádět soukromí veterináři.

Čeští veterináři v pondělí oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda se kolem 80 procent masa z nové zásilky snědlo.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjely nemocné krávy, odebrali veterináři přes 200 vzorků, jeden z nich byl pozitivní na salmonelu. Kvůli němu ČR zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od minulého čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel.