„Může se to pokazit, ale extrémní sucho asi nebude“. Šéf meteorologů je optimistický

Česko loni zažilo mimořádné sucho, které potrápilo nejen zemědělce. Škody se vyšplhaly na několik miliard a experti varují, že pokud se něco nezmění, bude to pokračovat i v následujících letech. Letošní zima je ale nadějná a existuje reálná šance, že podobné sucho v roce 2019 nenastane. V pořadu Epicentrum to řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Podle něj bude zásadní, aby letošní jaro bylo pozvolné a opět se skokově neoteplilo.

Jaký bude rok 2019 z hlediska sucha a závlahy, aktuálně podle Riedera nelze předpovědět. Během dosavadní zimy ale poměrně hojně sněží a prší, což dává naději, že stejná kalamita by nastat nemusela. „Všichni věříme, že to stačit bude,“ říká Rieder o možnosti nápravy.

Ještě je ovšem předčasné jásat, stále se situace může zvrtnout. Podle Riedera totiž budoucí vláhu v půdě ovlivňuje mnoho faktorů, včetně míry sněžení, mrazů, ale hlavně oteplování na jaře. Jakmile se totiž oteplí příliš prudce, roztátý sníh odteče místo toho, aby se vsákl do půdy. „Pokazit se to může teoreticky snadno a velmi rychle,“ vysvětluje šéf meteorologů.

Česko zažilo nejteplejší rok od úspěchu Gagarina. Rekord má Řež u Prahy

Problematiku sucha popisuje Rieder jako komplikovanou. Jev se dělí na tři části a každá lidi ovlivňuje jiným způsobem. První je zemědělské sucho, u kterého uvadají kytky a je vizuálně nejvíce viditelné. Pak hydrologické, které se projevuje například malými průtoky řek a naposledy socioekonomické, kdy selhává zásobování lidí pitnou vodou. To je nejzávažnější a právě k němu v roce 2018 došlo.

Že bude rok 2019 jiný, však vedle dosavadní zimy naznačuje i historický vývoj. „Suchá období dříve netrvala déle než tři roky a rok 2018 byl pátý. Je tak poměrně vysoká pravděpodobnost, že by rok 2019 nemusel být suchý,“ myslí si meteorolog. Dodává ale, že konkrétní modely vývoje neexistují.

Video Ředitel ČHMÚ k suchu: Děsí mě, jak se naplňují 10 let staré prognózy - Blesk TV 1080p 720p 360p REKLAMA

O pozitivním výhledu hovoří i čísla. „V prosinci 2018 napadlo zhruba 140 % normálu běžných srážek,“ uvedl Rieder. „Vykročili jsme správnou nohou,“ doplnil.

Stále podle něj ovšem platí, že počasí bude v budoucnosti divočejší než kdy dřív. „Musíme si zvykat na častější silné přívalové srážky, extrémní tepla a extrémní sucha,“ říká šéf ČHMÚ.

Hydrolog: Úplné vyschnutí nám nehrozí

Vývoj letošní zimy rovněž chválí hydrolog Ladislav Kašpárek z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigue Masaryka. „Postupně se některé nádrže začínají plnit. Na tocích se to dostává do podprůměrného, ale přijatelného stavu,“ popisuje odborník. Podle něj to, co zimě přecházelo, bylo nebezpečné.

Sucho si vyžádalo novou daň. Obce prosí o cisterny s vodou poprvé i v zimě

Extrémní sucho podobné Jihoafrické republice, kde lidé neměli ani vodu na spláchnutí záchodu, ale v Česku dle jeho slov nehrozí. U nás je jiná vodohospodářská soustava, která to v podstatě vylučuje. A i srážek je tu relativně dost. „My jsme naštěstí v zeměpisném pásu, kde se dlouhodobé srážky pohybují kolem 500 mm, s čímž se dá vyjít,“ popisuje Kašpárek.

Stejně jako Rieder zdůrazňuje důležitosti sněhu na konci zimy, který pomalu roztaje. Vzorem je v tom rok 2006, kdy na konci zimy napadla na celém území pokrývka, čímž zajistila slušnou vláhu půdě na následující rok.