Sucho si vyžádalo novou daň. Obce prosí o cisterny s vodou poprvé i v zimě

„I když jsme problém extrémního sucha řešili v létě, nečekal jsem, že tuto situaci budeme řešit i v zimě, a dá se předpokládat, že pokud nezaprší, tak problém se suchem nás bude trápit i v příštím roce,“ uvedl Švagr, podle kterého se obce na SSHR obracejí čím dál více.

„V minulých letech jsme řešili jednotky žádostí, od jara šlo o asi 30 kusů techniky, od úpravny vody přes cisterny na vodu, do několika krajů v republice. Nedá se říci, že bychom řešili nějakou lokální situaci. Obrací se nás zejména starostové malých a středních obcí,“ řekl ČTK Švagr. Pokud nejde o stav krize, musí obce za zapůjčení techniky platit, podle druhu techniky je nájemné od 2000 do 5000 korun za měsíc.

Sucho trápí obce už od léta

Podle Švagra se také prodlužuje doba, na kterou si obce techniku půjčují, například Nedašova Lhota požádala o cisternu do listopadu příštího roku. Obec trápí sucho od léta. „Vyschly zdroje podzemní i povrchové vody, které jsou využívány pro zásobování obce. Jedinou možnou alternativou bylo dovážet vodu v cisternách do místního vodojemu,“ uvedla starostka obce Jarmila Janíčková (nez.).

Obec zpočátku využívala vlastní cisternu, která však má objem pouze tři metry krychlové. Nyní má k dispozici autocisternu SSHR o kapacitě osm metrů krychlových, která několikrát denně dováží vodu z osm kilometrů vzdáleného Brumova-Bylnice a plní dvě nádrže o celkovém objemu 120 metrů krychlových. „Denní spotřeba obce je kolem 30 kubíků. Ale aby se voda dostala do domácností v horní části obce, musí být vodojem plný,“ uvedla starostka.

Bude mít stát vlastní vodní vrty?

Pokud bude obec využívat vodu pouze navezenou cisternami, stojí to asi 4000 korun denně, což je finančně náročné, a není jisté, zda se to neprojeví v cenách vody. „Pevně věříme, že kraj nás v této kritické situaci nenechá a pomůže finančně či jinak,“ uvedla Janíčková.

Problémy jsou také v sousedním Nedašově, odkud se Nedašova Lhota zásobuje. „Máme podobný problém, musíme vodu navážet do vodojemu, abychom ji mohli lidem pouštět,“ uvedla starostka Alena Nováková (nez.), která by chtěla využít staré vrty v obci či původní vodovod ještě z dob války. Také Nedašova Lhota připravila projekt na zásobování vodou a vrtané studny, řešením do budoucna je ale napojení obcí na vodovod, který končí v Brumově-Bylnici.

Správa má v případě sucha k dispozici dostatek techniky, jde o stovky kusů, sklady má po celé republice. Podle Švagra je otázkou, zda by voda neměla být ve státních hmotných rezervách, protože jde o strategickou surovinu. Nešlo by zřejmě o balenou vodu, ale debatuje se podle něj o tom, že by SSHR měla podzemní vrty, aby mohla v případě mimořádných situací poskytnout nejen techniku, ale i vodu.