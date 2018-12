Býk

Konečně se blýská na lepší časy! Využijte situace, buďte otevřeni a nebraňte se novým příležitostem - pracovním i vztahovým. Jste přeci kreativní člověk, tak použijte tento dar a soustřeďte se na to, co vám jde nejlépe. Hvězdy vám přejí! Zúročte to.