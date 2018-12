Hrad propaguje Huawei, „fasuje“ mobily za miliony. Expert: Hrozba pro stát

Každý rok mobily za půl milionu má dostávat Hrad od společnosti Huawei, a to už od roku 2014. Takovou exkluzivní dodávku zajišťuje smlouva o propagaci, kterou Správa Pražského hradu uzavřela. Díky tomu má pak Hrad vystupovat jako propagátor značky, případně poskytovat čestné vstupenky na společenské akce, výstavy nebo jiné výhody. Logo Huawei se má například objevovat na letácích, které na výstavy lákají. Informoval o tom také Deník N.

Mobily za tři miliony korun

Dokumenty zveřejněné v registru smluv ukazují, že smlouva na propagaci byla uzavřena v roce 2014 a od té doby se už dvakrát prodloužila, naposledy loni. Do konce příštího roku tak Hrad může „vyfasovat“ mobily za 3 miliony korun bez DPH.

„Partner se zavazuje za provedení propagace a poskytnutí služeb dle této smlouvy Správou poskytnout Správě pro roky 2018 a 2019 mobilní zařízení či jiná zařízení a produkty Huawei pro podnikové zákazníky, např. mobilní zařízení, servery, úložné disky, modemy, datové síťové produkty,“ stojí v posledním dodatku z roku 2017.

Úřady v Česku varují před výrobky Huawei a ZTE. Kvůli šmírování z Pekingu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) přitom v pondělí vydal zprávu varující před používáním hardwaru a softwaru čínských firem Huawei a ZTE. Podle úřadu může jít o bezpečnostní hrozbu, protože firmy jsou úzce navázány na čínský státní aparát.

Úřad: Hrozí šmírování z Pekingu

„Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Některé úřady v souvislosti s varováním zvažují opatření, například ministerstvo průmyslu a obchodu už dokonce oznámilo, že ze svého rezortu stáhne všechna používaná zařízení. Hrad zatím žádné konkrétní kroky nebo opatření neoznámil, situaci ale prý aktivně sleduje.

„Varování analyzujeme. Pan prezident mobilní telefon nemá, já používám ke komunikaci výhradně produkty společnosti Apple,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Bezpečnostní expert Michal Valášek říká, že důvěryhodnost výrobce je vždy naprosto klíčová, zvláště pak v případě státních orgánů. „Kdo ovládá hardware a firmware, ovládá celý systém. Pokud výrobce do základů systému vloží nějakou zranitelnost, může s tím systémem udělat naprosto cokoliv - odposlouchávat, měnit hovory nebo třeba celý systém vypnout,“ uvedl Valášek v rozhovoru pro Blesk.

Stopka pro Huawei: Čínských mobilů se zbaví úřad vlády i ministerstvo průmyslu

Firma Huawei v pondělí v prohlášení kategoricky odmítla tvrzení, že představuje riziko pro národní bezpečnost, a vyzvala NÚKIB, aby místo špinění její reputace předložil fakta. O den později pak vyzvala USA a další vlády, aby poskytly důkazy na podporu tvrzení, že firma představuje bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní expert Petr Boháček: Riziko i pro běžné lidi

Západní alternativy nedokážou levným telefonům z Číny dobře konkurovat a tím se posiluje jejich pozice. Výsledkem může ovlivnit i kritickou infrastrukturu Česka, myslí si Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj existuje riziko i pro běžné uživatele, kteří telefon Huawei mají.

Před čím konkrétně NÚKIB varuje?

Nevaruje jen NÚKIB. Řeší to už delší dobu spojenci NATO. Jde o bezpečnostní obavy, o kterých mluví především americká strana. Jde o velkou míru závislosti na čínských Huawei a ZTE. Rozvíjí se síť páté generace 5G a bezkonkurenčně nejlevnějším dodavatelem těch základních prvků jsou Číňané. To s sebou nese obrovskou míru závislosti, která je problematická v první řadě z bezpečnostního hlediska: jedná se o Čínu, která dlouhodobě kontroluje státem ovládané firmy. Je to země, která nerespektuje soukromí. Je znám čínský sociální systém naprosté kontroly informací o svých občanech. To jsou ta bezpečnostní rizika.

Další je obchodní prvek: západní společnosti opravdu nemají šanci být konkurenceschopné vedle velkých státních čínských firem. To celé zapadá do snahy Číny získávat zahraniční technologie a vytvořit závislost na jejích levných technologiích. Je ale nutno říct, že většina jejích produktů je závislá na amerických čipech, protože Čína není stále schopná vyrábět sofistikované čipy.

Zadrženou šéfku Huawei propustili na kauci 170 milionů. Čína se ale mstí

Takže alternativy k čínským firmám jsou, ale jsou prostě dražší.

Ano. Ale je to přesně ta otázka, jestli chceme vytvářet takhle obrovskou závislost na čínských produktech nebo ne.

Kde a kým jsou v Česku technologie těchto čínských firem používány?

Na začátku roku společnost ČEZ podepsala několikamilionovou zakázku, ve které část komponentů dodává Huawei. ČEZ argumentoval, že oni na základě pochybností Spojených států nemohou vyloučit Huawei z toho tendru. Ale nyní, pokud by zde byl nějaký český podklad, který má nějakou váhu, už se to může stát. Jsou tady tři velké zakázky, do kterých je Huawei zapojen.

NÚKIB chystá metodický pokyn českým uživatelům těchto technologií. Jak to může v praxi vypadat?

Myslím si, že to bude mít vliv na kritickou infrastrukturu. Její operátoři se budou muset vyvarovat zapojení prvků Huawei do jejich systémů, to asi bude jeden z těch hlavních kroků. Také je otázkou, jestli se to rozvine do další úrovně, například aby zaměstnanci Hradu a dalších státních institucí neměli telefony Huawei. Zejména v kanceláři prezidenta republiky je to rozšířená praktika.

Je nějaké riziko pro běžného spotřebitele a majitele těchto telefonů?

Riziko podle mě tam je, ale samozřejmě těžko může někdo říkat lidem, co si mají kupovat. Je to minimálně dobrý indikátor (varování NÚKIB, pozn. red.) pro lidi, až se budou zamýšlet, co si budou kupovat.