Měli by mít vrásky jako koryta vyschlých řek a belhat se o holi – právě dnes je totiž komiksovým Rychlým šípům 80 let! Současný ilustrátor Foglarových příběhů Milan Teslevič (60) ale vystřeluje jejich mládí do nesmrtelnosti svojí rychlou propiskou. Třeba barevného Jarku Metelku zvládne za 12,5 minuty!