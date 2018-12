Kočkův vrah Ďuričko se soudí se svou dcerou! Ta si raději změnila jméno

Bohumír Ďuričko opustil vězení loni v říjnu, žalobu na jednu ze svých pěti dcer podal letos v červnu.

„Mám pět dcer, nemám jen jednu. Denně teď přemýšlím o tom, proč jsem dal majetky, které jsem měl, jen té jedné. Uvědomil jsem si, že jsem k tomu byl přinucen. A to neustálými prosbami a hrozbami mé bývalé ženy Zuzany a dcery Nicole,“ svěřil se iDnes.cz.

Podle Ďurička měla dcera i exmanželka strach, že nevydrží ve vězení a zemře, případně bude muset vyplatit rodině Kočkových odškodnění. V neposlední řadě mu prý slíbily morální podpor. A jak Ďuričko dodal, v depresi z vazby uzavřel s dcerou darovací smlouvu v říjnu roku 2008. Dceři Nicole daroval pozemky, podíly na dvou domech i vybavení nemovitostí.

Kočkův vrah Ďuričko se přejmenoval na Dieru a teď rozváží balíčky v Praze

Do té doby mu prý dcera psala láskyplné dopisy. Jakmile byly nemovitosti přepsány, dostával Ďuričko stále méně dopisů, až se nevděčná dcera odmlčela úplně.

„Byly měsíce, kdy jsem neměl peníze ani na zubní pastu. Žebral jsem u spoluvězňů, abych si mohl vyčistit zuby. Daroval jsem jí takové majetky a neposlala mi ani balíček,“ řekl portálu Ďuričko s tím, že na dceru přesto nezanevřel a psal jí k narozeninám i k Vánocům.

Nicole si mezitím změnila příjmení, což otec považuje za „potupu, zradu a šok, se kterou se dodnes nesmířil“. Na to právní zástupce reagoval dotazem, proč je to šok, když se on sám přejmenoval. Ďuričkovi podle jeho slov vadilo, že si to musel zjistit sám.

Video První rozhovor s Ďuričkem na svobodě: Co teď bude dělat a co měl v tašce? - Karel Janeček 1080p 720p 360p REKLAMA

Smír za 300 tisíc korun

Ďuričko údajně nabídl své dceři smír půl roku před propuštěním z věznice, kdy ji požádal o 300 tisíc korun na zaplacení vězeňských výdajů. Nicole nereagovala a nespojila se s otcem ani po jeho propuštění z vězení. Nyní ji tedy Ďuričko žaluje podle paragrafu odvolání daru pro nevděk.

Štáb iDnes.tv se pokusil Nicole kontaktovat a vypravil se k jejímu domu. Na žalobu však odmítla reagovat.

Ďuričko vraždil v roce 2008 v pražské restauraci po křtu a autogramiádě knihy tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Ďuričko a Václav Kočka mladší se dostali do roztržky, při které Kočka hoteliéra nejméně jednou udeřil do obličeje. Ďuričko pak vytáhl od pasu zbraň a na svého protivníka třikrát vystřelil z bezprostřední vzdálenosti. Každý z výstřelů byl smrtelný. Vrah za to dostal 12,5 roku vězení, propuštěn byl po uplynutí dvou třetin trestu.

Ve vězení zkrotl

Vězeňský vychovatel už dříve u soudu uvedl, že z Ďurička se postupně stal bezproblémový vězeň. Zpočátku podle něj neplnil povinnosti a měl nepřiměřené požadavky, postupně se ale jeho postoj změnil. Změna v Ďuričkově chování nastala v roce 2011. „Výkon trestu splnil svůj účel,“ řekl vychovatel. Vězeňská komise proto jeho propuštění doporučila.

Žádný alkohol a večerka v deset

Když byl značně pohublý a zarostlý Ďuričko propuštěn na svobodu, zamířil rovnou k advokátovi pro neprůstřelnou vestu. Pak měl v plánu vyrazit za rodinou a vykoupat se ve vaně.

Jeho propuštění však doprovázela řada přísných opatření. Po dobu sedmi let nesmí pít alkohol ani vlastnit zbraň. Nesmí ani kontaktovat rodinu zavražděného Kočky a přibližovat se k nim ani k jejich obydlí na vzdálenost menší než 100 metrů. V prvním roce na svobodě musel také noci v době od 22:00 do 06:00 trávit doma.



Po propuštění prý marně hledal práci, zaměstnavatelé měli problém s jeho příjmením. Nakonec se přejmenoval. Jako Benedikt Reinhold Diera se živil rozvážením balíčků. Jenže jakmile média zveřejnila jeho nové jméno, opět o práci přišel.

Jak řekl portálu iDnes.cz, poté Česko „pracovně“ opustil.