Pomatení mysli a halucinace. První Češka (49) bojuje v nemocnici s následky malárie

Ve Slezské nemocnici v Opavě se nyní starají o 49letou Češku, která na konci léta navštívila dceru v Ugandě. A z Afriky si přivezla nejtěžší formu malárie, informovala v tiskové zprávě nemocnice.

„Žena na naše oddělení přišla před svým odletem do Afriky, kde její dcera pracuje v charitativní organizaci. Nechala se naočkovat proti žluté zimnici a žloutence. I když jsme jí opakovaně doporučovali, aby v Africe užívala antimalarika, tak je odmítla s tím, že bude v Africe do deseti dní,“ řekl primář oddělení Petr Kümpel.

Malárii se nejprve doktorům podařilo poměrně rychle porazit pomocí antimalarik a koncem září putovala pacientka do domácího ošetřování. Jenže uplynulo několik týdnů a pacientku přivezl do nemocnice její manžel se silnými halucinacemi.

„Pacientka se dle manžela v prvních dnech příznaků zhoršila v řízení vozidla. Následně začala mít výpadky paměti, až se dostala do stavu dezorientace. Navíc ji postihly halucinace a bludy. Ženu jsme přijali na jednotku intenzivní péče,“ uvedl primář Kümpel.

Ženu patrně postihl postmalarický neurologický syndrom. „Jde pravděpodobně vůbec o prvního pacienta v České republice, který by tímto syndromem mohl trpět,“ dodal doktor.

Onemocnění je pro lékaře překvapivé i z toho důvodu, protože se žena většinu času v Ugandě pohybovala podle svých slov především ve městě.

„Jen na jediný den vyrazila do džungle a domorodé vesnice, kde byla poštípána hmyzem. Následně se vrátila do Česka, kde ji po několika dnech postihla zimnice a vysoké horečky,“ vylíčil rychlý postup onemocnění primář Kümpel.

Pacientce podle lékaře bylo jasné, že může trpět právě malárií, což vyšetření potvrdila.

„Diagnostikovali jsme jí nejzávažnější formu malárie – Malaria tropica, která je bezprostředně životu nebezpečná,“ dodal primář s tím, že na stejnou diagnózu zemřou ve světě zhruba dva miliony lidí.

Lékaři se obávali nejhoršího

Syndrom napadá imunitní systém napadeného člověka a dokáže vyvolat právě halucinace a celkové pomatení mysli. Lékaři připustili, že se původně obávali, zda pacientka takový stav vůbec přežije. „I když to vypadalo beznadějně, tak se nepříznivý stav pacientky podařilo zvrátit a dnes je již plně orientovaná. V současné době ji léčíme kortikoidy, které právě autoimunitní procesy umí blokovat. Zatím ale nevíme, jak bude mozek reagovat na vysazení léků,“ mírní optimismus primář.

Halucinace přímo v nemocnici. V hlavní roli dcera

Nemocná žena podle svých slov zažila něco, co by nepřála nikomu druhému. V rámci halucinací totiž mluvila se svou vlastní dcerou. „Nedokážu popsat, co jsem prožívala. Některé výjevy byly děsivé. Vzpomínám si, že jsem řešila věci s nejstarší dcerou u lůžka v nemocnici ve chvíli, kdy u mě ve skutečnosti nebyla. Nedokázala jsem rozlišit, co je pravda a co pravda není,“ popsala Jana, která pracuje jako pečovatelka. Ovšem teď se sama musí spolehnout na péči lékařů.

„Chovají se tady k lidem opravdu krásně. Osobní a lidský přístup pana primáře, lékařů i sestřiček je obdivuhodný. Moc jim za vše děkuji,“ ocenila Jana přístup celého personálu ve Slezské nemocnici.

Malárie číhá i v dovolenkových rájích

Nejen exotické země, ale i dovolenkové ráje, kam se vydávají Češi za odpočinkem, jsou podle lékařů nebezpečnou destinací. Radami lékařů je proto nutné držet se i v Thajsku.

„S malárií jsme tady měli pacienty, kteří byli na dovolené v Thajsku i jinde ve světě. Při cestě do rizikové oblasti stran malárie vždy doporučujeme zaplatit si antimalarika a užívat je,“ varuje primář Petr Kümpel.