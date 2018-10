Muž v Břeclavi překonal západonilskou horečku a je doma. První nakažená zemřela

Nemocnice Břeclav ve čtvrtek pustila domů muže, u něhož se potvrdila západonilská horečka. Sdělila to mluvčí nemocnice Táňa Svobodová. Propuštění umožnil stav pacienta, který se postupně zlepšoval. V srpnu zemřela v nemocnici na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Byla první pacientkou, která se nakazila v ČR. Muž také nebyl v zahraničí.

Onemocnění způsobuje vir nazvaný západonilský virus. Přenášejí ho zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba, tedy doba od vstupu viru do organismu do propuknutí nemoci, je od tří do 14 dnů. Dětem a starším lidem s oslabeným imunitním systémem může způsobit například encefalitidu nebo meningitidu. Jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan. Při závažném průběhu hrozí i smrt. U zdravých lidí ale nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku.

Další případ superhorečky v Česku: Na stejném místě, kde už měla jednu oběť

Odborníci upozornili na to, že virus je v Česku opakovaně nalézán u komárů, ptáků nebo koní. Proto považovali jen za otázku času, kdy se nakazí člověk. Abnormálně vysoký počet případů choroby je v Řecku, Itálii, Chorvatsku, Maďarsku a dalších evropských zemí, v nichž se dohromady nakazilo už přes 1000 lidí.