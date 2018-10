Expert o superhorečce, která zabila Češku: Nakažených může být víc. A stala se chyba

Západonilská horečka se dál šíří po zemích Evropské unie (EU). Nákazu u lidí hlásí i země, kde se v minulých letech virus neobjevil. Mezi nimi je už i Česko. I když zemřela žena už v srpnu, v evropské statistice o ní není zmínka, ačkoliv by členské země měly případy hlásit. Hlavní hygienička tvrdí, že je to kvůli čekání na diagnózu pacientky. Podle epidemiologa jde ale o účelové tvrzení. Navíc podle něj může být nakažených mnohem více, aniž by o tom věděli.