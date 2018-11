Za točené pivo si opět připlatíme. A jedenáctky a dvanáctky čeká změna názvu

Za nárůstem ceny piv z produkce Pivovarů Staropramen stojí podle mluvčího Pavla Barvíka růst výrobních nákladů, zejména zdražování chmele, ječmene nebo energií.

„Letos na jaře jsme kvůli tlaku rostoucích nákladů zvyšovali ceny vybraných lahvových a plechovkových piv, jejichž cenová úroveň především v promočních akcích byla pro nás dlouhodobě neudržitelná. Další růst nákladů v průběhu letošního roku nás nyní nutí upravit ceny především sudových a tankových ležáků a prémiových piv,“ vysvětlil v říjnu generální ředitel společnosti Petr Kovařík.

Plzeň zdražila dříve, Staropramen nyní. A Budvar?



Pivovar Staropramen již jednou prodejní ceny zvyšoval, když na jaře zdražil nejčastěji o korunu lahvové a plechovkové pivo. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj ceny piva zvýšil od října, Budějovický Budvar bude zdražovat nejspíš příští rok.

Zatímco Staropramen zvyšuje ceny o 3,2 procenta, Plzeňský Prazdroj ceny zvýšil v průměru o 3,7 procenta – týkalo se to zejména ležáků a prémiových piv. Půllitr piva tak zdražil o 1,50 koruny, konečnou cenu v restauraci si ale určují obchodníci. Národní podnik Budějovický Budvar zdraží pivo nejspíš příští rok.

Piva se v hospodách vypije méně, hosté mizí a kupují plechovky. A pivovary vyhlíží Vánoce

Zdraží i pivo v akcích

Několikaprocentní růst cen by se měl týkat zboží nabízeného v obchodech při slevových akcích. Pivovary Staropramen loni prodaly 3,1 milionu hektolitrů piva, meziročně o 6000 hektolitrů více. Zahraniční prodej včetně licenční výroby vzrostl o deset procent na 1,9 milionu hektolitrů. Firma je od roku 2012 součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Pivovary Staropramen koupila od investiční společnosti CVC Capital Partner za 2,7 miliardy eur, do roku 2009 pivovary vlastnil pivovarský gigant Anheuser-Busch InBev.

Společnost předloni zaměstnávala v průměru 1408 lidí. Výstav českých pivovarů loni po pěti letech růstu klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v ČR se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se zvýšil o 4,5 procenta. Stále více se prodává pivo balené proti točenému, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.

Nové označení pro některé jedenáctky a dvanáctky

U piva je však aktuální i další novinka, nejen růst cen. Od prosince se budou svrchně kvašená 11° a 12° piva nazývat „plnými“ pivy. Nově se zavádí kategorie silných piv, vyplývá z vyhlášky, kterou novelizovalo ministerstvo zemědělství. Nové značení platí od prosince, pivovary však mohou staré etikety používat do prosince 2019.

Pivo v Česku zdraží až dvojnásobně, varuje nová studie. Ječmen strádá suchem

Piva, která jsou vyráběná technikou spodního kvašení a mají podíl extraktu původní mladiny mezi 11 a 12 procenty, tedy 11- a 12stupňová piva, se budou nazývat ležáky. Jejich svrchně kvašené varianty budou plná piva. Místo speciálních piv o 13 a více stupních se zavádí kategorie silných piv.

Toman: Děláme pořádek ve značení nápojů

Pivo se sníženým obsahem alkoholu se bude nově nazývat nízkoalkoholickým. „Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebitelé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Českomoravský svaz minipivovarů podle svého prezidenta Jana Šuráně změnu vítá, dále však podle něj v úpravě zůstávají nelogičnosti. Novelizace předpisu by podle něj měla být každé dva roky.

„Do toho značení budeme šít dál, nyní už snad podpořeni i velkými pivovary, které začaly vařit piva typu ale, stout a začaly vařit i s malými pivovary,“ řekl ČTK. Podle něj je třeba zavést značení druhů piv. „Ležák by byl ležák, ať je to osmička nebo dvacítka – byl by to druh výroby piva,“ dodal.

Atypické pivní nápoje

Ministerstvo uvedlo, že kromě samotných piv vyhláška nově umožní prodávat tzv. atypický pivní nápoj. „Jde o nápoj, který nesplňuje požadavky na pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem kvašení,“ dodal úřad.