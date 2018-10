V budějovickém babyboxu našli holčičku. Byla v dece a leopardí kůži

Do babyboxu v budově tamní záchranné služby byla v noci na dnešek odložena novorozená holčička. Na první pohled se zdá být zdravá a váží zhruba 4 kilogramy, jak uvedl ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý. Holčička je tak první dítě odložené do schránky v Českých Budějovicích a celkově je letos šestnáctým dítětem odloženým do babyboxu v Česku.