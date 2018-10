„Rozkopu ti držku, boj se o děti!“ Úřednice čelí nárůstu útoků, dostaly i pěstí

V září vyrazily v Plzni sedmadvacetiletá úřednice a její o čtyři roky mladší kolegyně na terénní šetření ke klientce pobírající dávky hmotné nouze.

„Ukázalo se, že na místě je i dcera žadatelky, kterou příjemkyně dávek neuvedla do okruhu společně posuzovaných osob a u které bylo důvodné podezření, že s matkou vede společnou domácnost,“ popsala incident Kateřina Beránková, tisková mluvčí úřadu práce a dodala: „Jedna z úřednic ji vyzvala k prokázání jejího současného bydliště. Odpovědí byla neočekávaná rána pěstí a dvě facky ze strany její matky.“

Kolegyně napadené úřednice přivolala pomocí tlačítka SOS městskou policii, která na místo dorazila během deseti minut. Ženu odvezla sanitka na vyšetření do nemocnice. Celou věc v současné době řeší orgány činné v trestním řízení, agresorka je stíhána za napadení úřední osoby.

Nedostala dávky, rozdávala rány do krku i zad

U soudu skončil i tři roky starý případ, kdy si žena počíhala před budovou úřadu práce v Šumperku na jednu pracovnici. Ta jí odmítla na přepážce vyplatit sociální dávky, dívka (22) ji tak brutálně napadla - opakovaně ji udeřila pěstí do krku a zad.

„Útočit přestala až po opakovaných výzvách dalších úředníků. Současně během incidentu klientka všem přítomným vulgárně nadávala a vyhrožovala,“ uvedla Beránková a připojila, že útočnice poškozené způsobila zhmoždění hlavy, podvrtnutí krční páteře a zhmoždění krku, což si vyžádalo ošetření v chirurgické ambulanci a následnou pracovní neschopnost.

Žena podle mluvčí spáchala násilí proti úřední osobě a přečin výtržnictví, za což byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců. Odsouzené soud uložil také zaplatit škodu ve výši 13 594 korun.

Vyhrůžky smrtí zůstávají u slov. Zatím

Podobných fyzických útoků se za loňský rok odehrálo na úřadech práce 14, celkově došlo k 560 vyhroceným konfliktům. Ani letos nebude celkový „účet“ malý, do srpna se řešilo 290 incidentů. Největší část z nich představují verbální útoky.

„Padají vyjádření typu: ‚Počkám si na tebe a rozkopu ti tvoji držku!', ‚Najmu si bratrance a tobě i tvému manželovi zlámeme obě ruce a nohy, to se budeš divit!', ‚Zkus mi dát doporučenku, tak tě zabiju, ty šmejde. Vím, kde bydlíš…' V tomto ohledu je cílem zejména podlomení psychiky zaměstnance. Klient mu oznámí, že ví, kde úředník bydlí, kam chodí jeho děti či vnoučata do školy, že ho sleduje. Do této skupiny spadají i hrozby použitím střelné či jiné zbraně nebo uložením bomby,“ popsala mluvčí úřadu.

Policie většinou přijede do deseti minut

Situace bývá občas prý tak vyhrocená, že musí být přivolána policie. „Průměrná doba příjezdu policistů po nahlášení incidentu se pohybuje mezi pěti a deseti minutami. Pokud je klient hodně agresivní, odvedou si ho na služebnu. V mnohých případech už bylo podáno trestní oznámení,“ nastínila Beránková.

Klienti bývají prý mnohdy agresivní, protože jsou nespokojení s výplatním termínem, rychlostí zpracování žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či jejich nevyplacením v hotovosti. Dále s nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanosti nebo vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.

„Výsledkem je trvalé napětí a stres na pracovišti, který je často doprovázen i následnými zdravotními problémy. A právě v souvislosti s rostoucím počtem útoků, a to i těch fyzických, přijímáme postupně další bezpečnostní opatření, která mají doplnit ta stávající, a ještě zvýšit ochranu našich úředníků i ostatních klientů,“ řekla generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková.

Podle Sadílkové je třeba uvědomit si, že agresivní klienti neohrožují pouze úředníky, ale také další návštěvníky. „Mnohdy jsou to staří a nemocní lidé, rodiče s malými dětmi, klienti, kteří se dostali do krizové situace a po takovém zážitku mají strach na úřad přijít,“ dodala Sadlíková.

Trest? I 16 let za mřížemi

Aby úřad zajistil lepší ochranu svých lidí, zavedl několik pravidel. V kancelářích i na přepážkách musí být vyšší počet pracovníků, místnosti jsou propojené, aby bylo možné před agresorem utéct, jsou instalované bezpečností přepážky, kamery i SOS tlačítka.

„Zaměstnanci procházejí psychologickou přípravou, aby věděli, jak jednat s klienty v konkrétní situaci. Nově tato opatření postupně doplňují prosklené dveře, které umožňují ostraze během úředních hodin diskrétně sledovat průběhy jednání v kancelářích, nebo vytvoření klientských zón,“ dodala mluvčí.

Agresoři by si prý také měli uvědomit, že za násilí proti úřední osobě mohou padat tresty - hrozí až 4 roky za mřížemi. Pokud by pachatel způsobil napadenému újmu na zdraví nebo by spáchal tento čin se zbraní, zvyšuje se trestní sazba až na 6 let. V případě těžké újmy na zdraví či škody velkého rozsahu je sazba tři až 12 let a pokud by měl útok fatální následky, hrozí útočníkovi 8 až 16 let odnětí svobody. Podle zákona je i samotná příprava takového jednání trestná.