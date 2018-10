Praha je na volební víkend rájem hackerů. Přijely jich stovky z celého světa

Zhruba pětistovce hostů bude přednášet mimo jiné bývalý obchodník, matematický odborník a esejista Nassim Taleb, který vystoupí vzdáleně přes Skype v neděli v 18 hodin. Dalšími hosty jsou například panamský právník a bojovník za svobodu Adolfo Linares, bitcoin vývojář a školitel Jimmy Song, biohacker a syntetizátor léčiv Michael Laufer nebo uznávaný odborník na decentralizovanou ekonomiku Paul Rosenberg.

„Program dále rozšíří také panelové diskuse, za pozornost stojí například debata mezi zmíněným Adolfo Linarem a investigativní novinářkou Pavlou Holcovou, kteří zastávají zcela opačné názory na kauzu Panama Papers,“ uvedl pořadatel a moderátor diskuze Pavol Lupták.

Daně jsou jako výpalné mafii. Platíme, aby na nás policie neútočila, tvrdí anarchokapitalista

Lístek na kongres, zakoupený za bitcoiny nebo litecoiny, bude letos nově také vstupenkou na praktické workshopy. „Každý den proběhne čtyři až pět zhruba hodinových workshopů, jejichž program bude každý den stejný. Povedou je profesionálové, ale zúčastnit se mohou i laici s větší či menší znalostí tématu, kteří se chtějí v oboru zorientovat,“ uvedl jeden z pořadatelů Martin Leskovjan.

Námětem workshopů jsou například Lightning Network: Interactive Workshop a Gaming the System: Fundamentals of Game Theory vedené Charlesem Hillem nebo The Math behind Bitcoin vedený Robinem Cussolem. Na každém workshopu bude 12 míst, zájemci se však nemusí registrovat. Stačí přijít včas, dokud se kapacita neobsadí.

