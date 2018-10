Vláda navrhuje Zemanovi jmenovat tucet generálů. Znovu to zkouší i se šéfem BIS

Vláda ve středu schválila návrh na jmenování 12 generálů. V řadách armády by mělo být povýšeno osm lidí, včetně náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, u policie by se povýšení týkalo tří důstojníků, včetně policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Dvanáctým kandidátem je ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, řekl ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Konečné slovo ve jmenování generálů bude mít prezident Miloš Zeman.

Povýšení šéfa BIS Koudelky navrhoval kabinet už dříve, v květnu ale Zeman návrhu nevyhověl. Média tehdy spekulovala o tom, že nebyl jmenován mimo jiné kvůli zprávě BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii a kterou Zeman interpretoval jinak než ministerstva obrany a zahraničí.

„Kluci se pozabíjí aj lopatama.“ Čunek a veterán v duelu spílali zrušení vojny

Koudelka nebyl první, u koho prezident na návrh na povýšení nepřistoupil. V říjnu 2016 Zeman odmítl povýšit ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala a jeho náměstka Simona Michailidise. Důvod neuvedl, podle spekulací to bylo kvůli postoji ministra spravedlnosti Roberta Pelikána při návštěvě dalajlamy. Dohnal a Michailidis byli povýšeni až v roce 2017.

Prezident letos v květnu nejmenoval také zástupce velitele pozemních sil Petra Procházku, i jeho vláda opět k povýšení navrhuje. Měl by získat hodnost brigádního generála. Minulá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) v květnu řekla, že si Zeman chce o Procházkovi zjistit další informace a jeho jmenování případně nechá na podzim.

„Varovný výstřel“ k Putinovu Rusku. Britové pošlou stovky vojáků na sever Evropy

Ministerstvo obrany navrhlo jmenovat Opatu do nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála. Do hodností generálmajora chtělo povýšit velitele vzdušných sil Petra Hromka a velitele pozemních sil Josefa Kopeckého. Hodnost brigádního generála by podle návrhu ministerstva obrany měli získat kromě Procházky také zástupce velitele vzdušných sil Petr Lanči, zástupce ředitele sekce podpory ministerstva obrany Jaroslav Schön a René Nábělek a Radek Horáček z Vojenského zpravodajství.

Petříček počítá s konzultacemi se Zemanem, zeptá se ho na Pocheho

Profesionálové na důležitých pozicích

„Ve všech případech jde o zkušené profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů ozbrojených sil v České republice i v zahraničních operacích. Navrhuji jejich jmenování do hodností stanovených pro velitelské pozice, které zastávají,“ zdůvodnil návrh ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Výstaviště zaplněné jednotkami IZS: Pražské záchranné složky předvedou svůj um a techniku

Ministerstvo vnitra navrhlo povýšit Tuhého do hodnosti generálporučíka. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha.

Pokud prezident s vládním návrhem souhlasí, povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to 8. května u příležitosti Dne vítězství a na Den vzniku samostatného Československa 28. října.