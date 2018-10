Jitrničky i mour pro Zemana: Mnichovice řeší nového souseda. Jak vypadá pozemek?

Klidné Mnichovice obklopené zelenými lesy zlákaly prezidenta Miloše Zemana, který tam má „v očku“ pozemek pro bydlení na důchod. Místním lidem i jeho potenciálním sousedům by jeho stěhování nevadilo, naopak mnozí ho mají v oblibě a zašli by s ním rádi na pivo nebo becherovku. Reportér Blesk Zpráv vyrazil přímo na místo a zeptal se, co by podle místních prezidenta potěšilo a co naopak zklamalo.

Prezident Miloš Zeman před pár dny oznámil, že se na stáří po skončení prezidentování chystá žít ve středočeských Mnichovicích. Přemýšlí o tom, že by si tady koupil pozemek a postavil bungalov. „Na vilu nemám, ale mám celoživotní úspory, které mi umožní koupit si malý bungalov, a v něm budu mít jednu místnost naplněnou knihami, bude tam houpací křeslo, budu si číst zajímavé knihy a nebudu muset odpovídat na pitomé otázky novinářů,“ řekl při své nedávné návštěvě Olomouckého kraje.

Mnichovice jsou malé městečko ležící asi třicet kilometrů východně od Prahy. Autem tam člověk dojede z metropole za půl hodiny, vlakem to trvá o 15 minut déle. Žijí tady necelé čtyři tisíce obyvatel a z části jde o lidi, kteří se přistěhovali právě z Prahy. Kromě starousedlíků tady někteří mají chaty, mladé rodiny si zase budují moderní domky.

Lesy, rybník i soused protiva

Prezident Zeman uvažuje o koupi pozemku v části Myšlín, která se nachází na kopečku, asi čtyři kilometry od náměstí. Jde o velmi klidné místo, které je obklopené lesy nebo zemědělskými půdami. Nedaleko je i myšlinský rybník, na „rejdění“ s člunem, které má Zeman v oblibě, je ale dost malý.

Samotný pozemek, na kterém mají být celkem tři obydlí (jedno by patřilo Zemanovi), se nachází u cesty a v jeho okolí stojí řada moderních vil nebo chat. Jde o lukrativní oblast, velké sídlo tady má vybudované třeba podnikatel a bývalý spolumajitel fotbalové i hokejové Slavie Tomáš Rosen.

„Nevadí mi to. Myslím si, že se nic nezmění. Sousedy si nevybíráte. Bude to stejné, jako kdyby se nastěhoval kdokoli nový.“ To jsou nejčastější odpovědi místních obyvatel na otázku, co si myslí o možném nastěhování Miloše Zemana. Jen výjimečně se setkáte s někým, kdo by byl vyloženě naštvaný. „Až půjde vítr jihovýchodně, tak přiložím do kamen mour a vyčoudím ho,“ říká rozrušeně jeden starousedlík.

Řečí čísel nejsou Mnichovice Zemanovi příliš nakloněny, v letošních prezidentských volbách tady zvítězil Jiří Drahoš a Zeman byl výrazně za ním. V prvním kole získal 22,8 % hlasů, ve druhém 32,9%. Drtivé většině oslovených lidí by ale Zemanovo přistěhování nevadilo. I když s ním třeba někteří nesouhlasí, shodně říkají, že politika do sousedských vztahů nepatří. „Nejdůležitější jsou pohodové vztahy. Věřím, že by nedělal problémy,“ myslí si mladá žena bydlící opodál.

„Přišli bychom s becherovkou“

Zeman má ve městě i celou řadu příznivců. „Je skvělý. Určitě bychom se k němu domů vecpali s becherovkou a připili mu na zdraví,“ prohlašují dva starší muži kolem šedesátky, kteří mají chatu pár desítek metrů od případného Zemanova pozemku. Klidného muže, který má chatu hned v sousedství pozemku, zpráva o možném stěhování prezidenta nijak zvlášť nevzrušuje. „Slyšel jsem to v televizi a je mi to jedno. Určitě bych s ním vycházel dobře. Ale to asi s každým,“ říká muž, který zrovna okopává keře.

Velkého zájmu by se prezident těšil třeba v místním řeznictví. „Pan prezident by si určitě vybral, pomohly bychom mu s výběrem toho nejlepšího masíčka a dobrot,“ říká s úsměvem vedoucí Jarmila a bere do ruky vepřové koleno, které by mu doporučila. „A třeba příští týden nám přijdou skvělé jitrničky, ty by mu určitě chutnaly,“ dodává její mladší kolegyně Lucie.

Čistý vzduch, málo hospůdek

Místní se shodují, že v Mnichovicích a především v Myšlíně je opravdu klid. „Máme tu čistý vzduch, přírodu a do lesa by to měl pár minut chůze. A málo tady prší, déšť se nám vyhýbá,“ říká Igor (75), který by byl jedním z jeho blízkých sousedů. Sám Zemana nevolil a s jeho politikou nesouhlasí. Ale kdyby tady bydlel a potkal by ho v místní hospodě, klidně by se s ním pobavil i o politice.

Možné zklamání by pak mohl pocítit, pokud by chtěl prezident vyrazit do hospůdky. „Dříve tady bývala spousta vesnických hospod, ale postupně je zavřely. Teď je tady více nóbl restaurací, které mají rády hlavně rodiny, které se přistěhovaly z Prahy,“ zoufá si jeden místní štamgast. Vysedává v ponuré pivnici na náměstí, která tady nedávno vznikla z herny. Kdyby tady Zeman dorazil, neváhal by ho pozvat na pivo.

