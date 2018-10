Chřipka může seniory zabít, personál LDN ale nebývá očkovaný. V USA by je žalovali, říká lékařka

Očkování proti chřipce a pneumokoku není u personálu v nemocnicích, LDN či domovech pro seniory povinné. To ovšem představuje pro pacienty - obzvláště ty s oslabenou imunitou či chronickými nemocemi - značné riziko.

„Považuji to za poměrně závažný problém. Jsou tu dvě hlediska, dva aspekty. Jeden problém je onemocnění personálu samého, což vede k pracovní neschopnosti a tak dále. Ale druhým aspektem je daný pacient, protože personál může nakazit i nemocného. A pokud mluvíme o domovech pro seniory či léčebnách dlouhodobě nemocných, tak tam ti lidé jsou základně nemocní a chřipka či pneumokok pro ně skutečně může být onemocněním, které je i usmrtí,“ popsala pro Blesk Zprávy Hana Roháčová.

Expertka: V USA padají žaloby

Zatímco v Česku jde zatím spíše o izolované případy, v USA jdou podle ní podobné případy i před soud. „V USA, když se prokazatelně nakazí pacient v nemocnici od zdravotníka, tak je to potom předmětem soudního sporu. Vymáhají se tam poměrně vysoké částky, které pacient vyžaduje jako odškodnění,“ uvedla.

V reakci na to tak řada amerických nemocnic již při podepisování zaměstnanecké smlouvy nutí budoucí personál, aby závazně odsouhlasil, že se každý rok nechá očkovat. Pokud lékař či sestra odmítnou - nedostanou práci. Podobný princip by expertka schvalovala i v Česku.

„Já bych se tomu nebránila. Ale určitě by to naráželo na naši legislativu, tedy dobrovolnost v tom očkování. Ve státně zřízených organizacích by to byl asi problém, v privátní sféře by to asi bylo jednodušší,“ okomentovala Roháčová.

Podle ní sama Nemocnice na Bulovce již několik let v rámci benefitního programu pro zaměstnance nabízí očkování proti chřipce. A to i ze zcela praktického hlediska - pracovníků je málo, a když onemocní například jedna či dvě sestry, může dojít i k uzavření oddělení. „Zaměstnanci toho programu využívají. I tak bych si ale představovala zájem ve vyšším procentu,“ dodala doktorka.

Podobně to vidí také praktický lékař Igor Karen. „Já jako praktický lékař samozřejmě nechávám sebe i svůj personál každoročně očkovat proti chřipce, jsem očkován i proti pneumokokoku. Když je lidem totiž špatně, tak to jdou na mě do ordinace takříkajíc plivnout, a když já onemocním a budu týden doma, tak nevím, kam by ti lidé šli, všichni by byli naštvaní. Stejně tak já bez sestry nemohu v ordinaci sám fungovat. Zaměstnance k očkování nenutím, dávám jim to jako benefit a hradím to ze svého,“ popsal Karen.

Antivakcinační kampaně

Důvody, proč se ani sám zdravotnický personál někdy neočkuje, budou zřejmě podobné jako v běžné populaci - nechuť za vakcínu platit, podceňování situace nebo dokonce víra v různé antivakcinační kampaně.

„Je to individuální záležitost. Lékaři, kteří jsou uvědoměni o průbězích těchto nemocí a možných následcích, by očkování jednoznačně propagovat měli. Je řada lékařů, kteří očkování nezdůrazňují, ale je to i obor od oboru. Co se týče praktických lékařů, tak tam by skutečně mělo k propagaci docházet,“ řekla Roháčová s tím, že u vakcín proti chřipce či pneumokoku jednoznačně převažují benefity nad riziky.

„Lehké vedlejší účinky ve formě mírné bolesti, otoků v místě očkovací látky, zvýšené teploty mohou být, ale jednoznačně efekt látky převažuje nad drobnými potížemi. Závažné potíže po očkování jsou zcela raritní a ty antivakcinační kampaně tohle vůbec nezohledňují. Jen laickou veřejnost utvrzují v tom, že očkování provází mnoho rizik, ale vůbec si neuvědomují, že neočkování může vést k významným problémům v rámci celé populace,“ uvedla expertka.

Neperlí ani ministerstvo

Igor Karen k tomu dodává, že ideální osvětu k vakcínám vždycky nepředvádí ani ministerstvo zdravotnictví. „Je potřeba podpory i představitelů ministerstva zdravotnictví. A ne že jednoho dne vystoupí nejmenovaný náměstek ministerstva zdravotnictví a do kamery prohlásí, že se ještě proti té chřipce nenechal očkovat. Když tohle řekne národu, co si má pak pacient pomyslet,“ popsal lékař.

Proočkovanost v České republice je tak obecně nízká. Například v seniorské populaci je očkováno proti chřipce zhruba 20 – 30 %, což zdaleka nedosahuje 75% úrovně doporučované Světovou zdravotnickou organizací. V případě vakcinace proti pneumokokovým infekcím je situace ještě horší.

„Důvodů je řada. Prvním je, že někteří lidé o této možnosti třeba neví, někteří se obávají očkování. Velkým argumentem bývá já jsem se nechal někdy očkovat a pak jsem onemocněl chřipkou. To tak ale není. Řada lidí směšuje chřipku a jiná respirační onemocnění, což jsou taková ta běžná nachlazení. Dalším aspektem - možná o něco méně důležitým - je určité finanční vynaložení částky, ale v současné době pojišťovny plně hradí u některých skupin očkování proti chřipce i pneumokokům, což jsou onemocnění, která jsou právě v tomto období aktuální,“ uzavřela Roháčová.