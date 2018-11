„Lajdáci“ mezi exministry i hlavní hygienička: Kdo „kašlal“ na očkování proti chřipce?

Zima klepe na dveře a s ní přicházejí i zákeřné chřipkové bacily, které není radno podceňovat. Za posledních 5 let stály život zhruba 550 Čechů, 1500 jich kvůli nim skončilo na odděleních ARO nebo JIP. Přesto v tuzemsku mnoho lidí očkování opomíjí, mezi nimi i například bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), jak zjistily Blesk Zprávy. To je podle odborníků chyba, dává to totiž špatný příklad veřejnosti.